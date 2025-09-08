Eliminatorias Conmebol: ¿Qué necesitan Bolivia y Venezuela para aspirar al repechaje?

Con todos los lugares directos ocupados en Sudamérica, solo queda el puesto de repechaje, que se pelean estas selecciones

Marcos Olvera García
8 de Septiembre de 2025
Venezuela y Bolivia buscan amarrar el boleto para el repechaje
Venezuela y Bolivia buscan amarrar el boleto para el repechaje | AP

La eliminatoria de Conmebol vive su última jornada, misma en donde dos selecciones buscan contestar al último llamado para intentar colarse a la Copa del Mundo del próximo año.

Con los seis lugares directos que la confederación sudamericana da de forma directa, Venezuela y Bolivia solo aspiran al sitio que da el medio boleto, el que los mandará al repechaje intercontinental que se jugará en la fecha FIFA del próximo mes de marzo, pero ¿Qué necesitan estas selecciones para quedarse con ese medio boleto?

Venezuela perdió con Argentina en la fecha anterior | AP

¿Qué necesita Venezuela?

En papel, la selección vinotinto la tiene sencilla, Venezuela recibe en el Maturín a Colombia (ya calificada al Mundial) la selección dirigida por Fernando Batista está en el séptimo puesto y una victoria los pone en el repechaje de forma directa, otro resultado pondría a la vinotinto a esperar el resultado de Bolivia.

Bolivia cayó ante Venezuela | AP

¿Qué necesita Bolivia?

Al igual que Venezuela, Bolivia cierra la eliminatoria en casa, el Estadio Municipal de El Alto recibirá el encuentro entre Bolivia y Brasil (también calificada al Mundial) aunque los bolivianos tienen un panorama más complicado.

A Bolivia no le sirve otro resultado que no sea ganar, aunque depende de Venezuela, si la vinotinto vence a Colombia, Bolivia queda fuera, si Venezuela empata y Bolivia gana, los dirigidos por Óscar Villegas aseguran el repechaje a la Copa del Mundo.

Eso sí, si ambas selecciones pierden sus encuentros, Venezuela va al repechaje intercontinental. Ambos juegos se llevarán a cabo el próximo martes a las 17:30 hrs tiempo de la Ciudad de México.

Brasil cerrará la eliminatoria ante Bolivia | AP

