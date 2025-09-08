Kosovo sorprende y vence a Suecia en los clasificatorios al Mundial 2026

Kosovo logró una victoria histórica al imponerse 2-0 a Suecia en los clasificatorios europeos rumbo al Mundial de la FIFA 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Franco Foda alcanzó el segundo lugar del Grupo B, mientras que Suecia cayó al tercer puesto.

Kosovo sorprendió a Suecia | UEFA

Partido definido en la primera mitad

El encuentro se resolvió en la primera parte con dos goles de contraataque. Elvis Rexhbecaj abrió el marcador tras aprovechar un rebote del portero Robin Olsen al minuto 26.

El máximo goleador histórico de Kosovo, Vedat Muriqi, amplió la ventaja al 42', tras una rápida acción de dos contra uno con asistencia de Albion Rrahmani. En la segunda mitad, Kosovo defendió con solidez a pesar de la expulsión de Lindon Emërllahu en el tiempo de compensación.

Suecia sufrió una dura derrota | X: @svenskfotboll

Ni siquiera Isak cambió el resultado

Suecia no logró reaccionar pese a la entrada de su figura Alexander Isak, quien volvió a la selección después de confirmarse su fichaje por el Liverpool por una cifra cercana a los 150 millones de euros. Con esta derrota, Blågult suma apenas un punto de seis posibles; su próximo juego será el 10 de octubre en casa contra Suiza, que lidera el Grupo B con dos victorias en dos partidos.

Kosovo, por su parte, celebra su primer triunfo en la clasificación y se ubica en la segunda posición. Su siguiente encuentro será de nuevo en casa contra Eslovenia.

Kosovo logró un triunfo importante | CAPTURA