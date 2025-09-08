Empate con sabor a hazaña: Guinea amarga a Argelia en las Eliminatorias

En una noche de alta tensión en Casablanca, el Mohammed V Stadium fue testigo de una batalla táctica entre Guinea y Argelia en la octava jornada del Grupo G de las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026. Las expectativas apuntaban a un dominio claro por parte del conjunto argelino, líder indiscutible del Grupo, pero lo cierto es que Guinea respondió con inteligencia, firmeza y una defensa que resistió hasta el último segundo.

Guinea, concreta en su planteamiento, buscó minimizar los espacios y evitar que los Zorros del Desierto desplegaran su acostumbrado futbol ofensivo. Argelia, por su parte, atacó con insistencia, manejó más el balón y generó oportunidades, pero chocó frente a un muro disciplinado. La guineana dejó la sensación de un cero a cero que sabe a mucho.

El resultado dejó en evidencia que en estas eliminatorias no basta con reputación; hacen falta ideas claras, concentración máxima y físico para resistir. Guinea, con su portero seguro y líneas bien ordenadas, logró frustrar a uno de los favoritos y ganarse un punto valioso en la tabla, mientras que Argelia deberá replantearse cómo volver a hacer daño en próximas jornadas.

Argelia | @la_vagueverte

Un muro guineano frenó el ímpetu argelino

Desde el pitazo inicial, Guinea desplegó una estructura defensiva compacta: líneas juntas, presión moderada pero efectiva y repliegues ordenados. Issiaga Sylla comandó el eje defensivo, con ayuda de Diakhaby y compañía, manteniendo a raya los embates rivales. Argelia dominó la posesión, creó incluso alguna llegada de peligro, pero nunca encontró el hueco exacto para incomodar realmente.

El planteamiento de Paulo Duarte —nombrado como nuevo técnico guineano menos de un mes antes del partido— fue audaz y funcional. Su desafío era minimizar daños y sacar algo ante el líder; lo consiguió con nota.

Guinea | @InternatBreak

Implicaciones en la tabla y futuro inmediato

Este empate deja a Argelia con 19 puntos, todavía en lo más alto del Grupo G, pero con Guinea subiendo un escalón en su confianza. Guinea, con 11 puntos, continúa con vida en el torneo, aunque con una diferencia amplia respecto al líder y con pocas jornadas disponibles para la remontada.

Las próximas fechas serán cruciales. Guinea enfrentará rivales más asequibles, pero debe sumar de a tres para soñar con el Repechaje; mientras tanto, Argelia apunta a cerrar temprano y asegurar su pase directo.

¿Por qué el partido se disputó en Marruecos?

El partido, originalmente programado como local para Guinea, se jugó en Marrakech debido a sanciones impuestas por la CAF sobre su estadio. Esto convirtió el choque en un desafío aún más difícil para el conjunto guineano, que no solo tuvo que enfrentarse al potente Argelia, sino hacerlo en territorio neutral prácticamente más cercano al rival.

Acciones del juego | @KamelDanil