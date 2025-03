Así va la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en África

Con nuevo formato las Eliminatorias de África ya transcurren con miras al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El continente ya se encuentra ávido de demostrar su mejor futbol en el máximo orbe del futbol a nivel de selecciones.

La confederación del CAF tendrá 10 boletos para las selecciones que logren avanzar a la cita, siendo el doble de que tuvo en Qatar 2022.

Nuevo formato

Con 54 selecciones en África la Eliminatoria se encuentra por iniciar su Jornada 5 en un torneo donde aparecen nueve grupos con seis integrantes cada uno y solamente los líderes de cada sector avanzarán de forma directa.

Mientras que los mejores cuatro segundos se jugarán un Playoff por una plaza al repechaje en esta larga y extensa lista de participantes.

El certamen que inició en noviembre de 2023 tendrá una primera fase de 10 fechas para culminar en octubre de 2025 y hasta el momento y para la Fecha FIFA de marzo de 2025 se estará completando la primera mitad.

Calendario

La Jornada 5 y 6 se jugarán en la Fecha FIFA de marzo que inicia este 17 de marzo y culmina el 25 de marzo. Cabe mencionar que los partidos entre Tanzania vs Congo y Zambia y Eritrea están cancelados. Al igual de la fecha 6 entre Niger vs Eritrea y Congo vs Zambia

Jornada 5

Liberia vs Túnez

Eswatini vs Camerún

República Centroafricana vs Madagascar

Mozambique vs Uganda

Malaui vs Namibia

Zimbabue vs Benín

Cabo Verde vs Mauricio

Sierra Leona vs Guinea-Bisáu

Libia vs Angola

Gabón vs Seychelles

Gambia vs Kenia

Comoras vs Malí

Guinea Ecuatorial vs Santo Tomé y Príncipe

Botsuana vs Argelia

Ruanda vs Negeria

Burkina Faso vs Yibuti

RD Congo vs Sudán del Sur

Sudáfrica vs Lesoto

Ghana vs Chad

Burundi vs Costa de Marfil

Guinea vs Somalia

Etiopía vs Egipto

Níger vs Marruecos

Todo vs Mauritania

Sudán vs Senegal

Jornada 6

Kenia vs Gabón

Eswatini vs Mauricio

Namibia vs Guinea Ecuatorial

Liberia vs Santo Tomé y Príncipe

República Centroafricana vs Malí

Guinea-Bisáu vs Burkina Faso

Madagascar vs Ghana

Costa de Marfil vs Gambia

Túnez vs Malaui

Etiopía vs Yibuti

Botsuana vs Somalia

Angola vs Cabo verde

Benín vs Sudáfrica

Ruanda vs Lesoto

Uganda vs Guinea

Nigeria vs Zimbabue

Egipto vs Sierra Leona

Sudán vs Sudán del Sur

Burundi vs Seychelles

Camerún vs Libia

Senegal vs Togo

Comoras vs Chad

Argelia vs Mozambique

Mauritania vs RD Congo

Marruecos vs Tanzania

GRUPO A PTS PJ Egipto 10 4 Guinea-Bisáu 6 4 Burkina Faso 5 4 Sierra Leona 5 4 Etiopía 3 4 Yibuti 1 4 GRUPO B Sudán 10 4 Senegal 8 4 RD Congo 7 4 Togo 3 4 Sudán del Sur 2 4 Mauritania 1 4 GRUPO C Ruanda 7 4 Sudáfrica 7 4 Benín 7 4 Lesoto 5 4 Nigeria 3 4 Zimbabue 2 4 GRUPO D Camerún 8 4 Libia 7 4 Cabo Verde 7 4 Angola 6 4 Mauricio 4 4 Eswatini 0 4 GRUPO E Marruecos 9 3 Níger 6 3 Tanzania 6 3 Zambia 3 4 Congo 0 3 Eritrea 0 0 GRUPO F Costa de Marfil 10 4 Gabón 9 4 Burundi 7 4 Kenia 5 4 Gambia 3 4 Seychelles 0 4 GRUPO G Argelia 9 4 Mozambique 9 4 Botsuana 6 4 Guinea 6 4 Uganda 6 4 Somalía 0 4 GRUPO H Túnez 10 4 Namibia 8 4 Liberia 7 4 Malaui 6 4 Guinea Ecuatorial 3 4 Santo Tomé y Príncipe 0 4 GRUPO I Comoras 9 4 Ghana 9 4 Madagascar 7 4 Malí 5 4 República Centroafricana 4 4 Chad 0 4

