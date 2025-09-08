Dinamarca derrota a Grecia a domicilio y se proclama líder del Grupo C

Ambos equipos quedaron con cuatro puntos al término de la Fecha FIFA

Álex Martínez
8 de Septiembre de 2025
Dinamarca derrotó a Grecia | AP

El Estadio Georgios Karaiskakis fue testigo de una noche amarga para Grecia y gloriosa para Dinamarca. En su visita a El Pireo, los daneses se impusieron con contundencia 3-0 en la segunda jornada de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Con goles de Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen y Rasmus Højlund, el conjunto nórdico dejó en claro su jerarquía y se coloca en lo más alto del Grupo C.

Un primer golpe que rompió el orden

Durante la primera media hora, Grecia intentó resistir con orden defensivo, apoyada por su público. Sin embargo, a los 32 minutos, Mikkel Damsgaard quebró la igualdad con un derechazo preciso al ángulo. Ese tanto derrumbó la estrategia helena y dio confianza a los visitantes.

Dinamarca | AP
Dinamarca | AP

El regreso de Christensen con un golazo

Al inicio del segundo tiempo llegó el momento más celebrado por los daneses: Andreas Christensen, que volvía tras una lesión, se vistió de delantero. Condujo desde atrás, se acomodó y lanzó un disparo potente desde fuera del área para firmar el 0-2. Una obra de arte que silenció el Karaiskakis y que simbolizó su regreso triunfal.

Grecia | AP
Grecia | AP

Højlund sentencia la historia

Con Grecia descompuesta y sin ideas, apareció el instinto de Rasmus Højlund. El joven delantero cazó un rebote en el área y anotó el tercero, sellando una goleada que refleja la diferencia futbolística entre ambos equipos.

La respuesta local fue mínima: apenas un cabezazo de Mavropanos en el minuto 79, controlado sin problemas por Schmeichel.

Dinamarca | AP
Dinamarca | AP

