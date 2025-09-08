Independiente manda mensaje tras la eliminación de Sudamericana: "Queremos jugar"

Tras ser sancionado con la descalificación de la Copa Sudamericana por los graves incidentes ocurridos en los cuartos de final ante la Universidad de Chile, el plantel de Independiente grabó un video de más de cuatro minutos en el que manifestó su sentir ante la decisión de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol.

En el video, los jugadores Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello fueron las voces principales, acompañados por el resto del equipo de fondo. Los futbolistas expresaron su profundo “dolor e impotencia” ante la resolución que, además de la expulsión del torneo, otorgó el pase a los trasandinos, quienes como sanción recibieron una multa y restricción de espectadores en su estadio.

“Estamos reunidos como equipo, atravesando igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza e impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en estos días y lo que sentimos con la resolución final”, señalaron.

Los jugadores añadieron que “injusticia es el sentimiento que nos invade”, pues consideran que la delegación argentina no tuvo la oportunidad de disputar el pase dentro de la cancha, sino que fue víctima de actos de violencia de algunos hinchas visitantes, que “vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente”, y que estos hechos le brindaron la clasificación a su equipo rival.

⚠️🇦🇷 El mensaje que compartió el PLANTEL DE INDEPENDIENTE ante la decisión de CONMEBOL.pic.twitter.com/wAe4hfFumw — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 8, 2025

Por otra parte, la dirigencia del club también expresó su rechazo a la decisión mediante un comunicado dirigido al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. En el texto, manifestaron su “más enérgico repudio” a lo ocurrido y criticaron que la resolución “ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra institución”.

Asimismo, exigieron la eliminación de toda referencia a Independiente en el Museo de la CONMEBOL mientras siga en funciones su actual directiva y solicitaron la devolución inmediata de los elementos donados por el club al museo, los cuales consideran no deberían ser exhibidos en un espacio que “contradice los valores que los hicieron posibles”.