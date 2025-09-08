¿En decadencia? Cucurella lanza dardo sobre LaLiga tras comparación con Premier League

El español dejó duros comentarios sobre la Liga Española

Ramiro Pérez Vásquez
8 de Septiembre de 2025
Cucurella lanza dardo sobre LaLiga
Inició una nueva temporada en Europa y Marc Cucurella no dudó en comprar la Premier League y LaLiga asegurando que la Liga Española se está quedando atrás en parte por la forma de fichar durante el mercado de transferencias.

El jugador del Chelsea elogió lo que el futbol inglés ha hecho y para ello puso como ejemplo un recién ascendido como lo es Sunderland que pese a subir a Primera División recientemente hizo una inversión millonaria para competir.

“El Sunderland, recién ascendido, invirtió 200 millones y al Crystal Palace llegaron dos de los mejores de LaLiga: Yeremy y Uche”, resaltó el exjugador del Getafe.

¿LaLiga en decadencia? 

Cucurella aseguró que últimamente la inversión en Inglaterra ha provocado que los jugadores busquen llegar a la Premier resultando una decadencia en España: “LaLiga se va quedando atrasada respecto a la Premier y eso hace que los jugadores quieran ir a Inglaterra”.

Cucurella en LaLiga y Premier League 

Marc Cucurella sabe lo que es jugar en ambas ligas, por lo que el defensor es una voz autorizada para comparar dichas competiciones. Surgido del Barcelona, donde pocas oportunidades pudo tener en el primer equipo.

El español jugó para el Eibar y Getafe; mientras que, en la Premier League ha pasado por Getafe y actualmente milita en el Chelsea donde registra 116 partidos disputados y alzó recientemente el Mundial de Clubes. 

