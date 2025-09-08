Croacia golea a Montenegro y toma la cima del Grupo L en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial

Croacia superó a Montenegro en un partido cargado de emociones, goles y tarjetas, correspondiente a las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial, donde la experiencia de los balcánicos terminó imponiéndose ante un rival que luchó, pero pagó caro sus errores.

Croacia es líder del Grupo L | UEFA

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y, tras algunos roces, fue Kristijan Jakic quien abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo con una jugada bien trabajada por los croatas. Sin embargo, poco después, la primera gran polémica llegó: Andrija Bulatovic vio dos tarjetas amarillas en menos de diez minutos y dejó a Montenegro con un hombre menos antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, Croacia aprovechó rápidamente la superioridad numérica. Apenas a los seis minutos del complemento, Andrej Kramaric amplió la ventaja con un remate certero. Montenegro intentó recomponerse con cambios ofensivos, pero la presión croata se hizo sentir.

La tensión creció en la recta final cuando, al 42’ del segundo tiempo, Edvin Kuc marcó un gol en propia portería que sentenció las aspiraciones de los montenegrinos.

Los cambios en ambos equipos marcaron el ritmo del partido: Modric dejó su lugar a Nikola Moro, mientras que Budimir, Majer, Fruk y Baturina ingresaron para refrescar el ataque croata. Montenegro, en cambio, movió piezas para resistir, pero nunca pudo recuperar el control tras la expulsión.

Con esta victoria, Croacia suma tres puntos clave en su camino rumbo al Mundial, reafirmando su jerarquía en el fútbol europeo y demostrando que sabe capitalizar las circunstancias a su favor. Montenegro, por su parte, se marcha con la lección de que los errores individuales y la indisciplina pueden costar muy caro en partidos de esta envergadura.