Lamine Yamal se queda varado en Turquía tras perder su pasaporte

El joven mediocampista español se quedará en Turquía después de haber perdido su pasaporte, Barcelona vuelve a la actividad el próximo domingo

Marcos Olvera García
8 de Septiembre de 2025
Yamal olvidó su pasaporte y se quedó en Turquía
España, que jugó frente a Turquía en el último encuentro de la selección ibérica en esta Fecha FIFA, tuvo que regresar a casa sin uno de sus mejores jugadores, Lamine Yamal, que tuvo que permanecer en el país otomano tras perder su pasaporte.

El jugador juvenil del FC Barcelona, de acuerdo a los videos que circulan en redes sociales, olvidó su pasaporte y estuvo buscando un buen rato, incluso volvió al vestidor para buscar su identificación, aunque no tuvo éxito.

Yamal perdió su pasaporte | AP
De acuerdo a las leyes migratorias de Turquía y bajo las normativas de UEFA, el pasaporte es indispensable para poder viajar de regreso a España, el olvido de Yamal provocó un retraso en la agenda de la Selección.

Por ahora, la Real Federación Española de Futbol ya inicio los trámites en calidad de urgente para poder obtener un duplicado y que Yamal pueda volver a España para reportar con el FC Barcelona.

Yamal perdió su pasaporte | AP
¿Cuándo juega el FC Barcelona?

Después de la actividad de la Fecha FIFA, el FC Barcelona jugará el próximo domingo frente al Valencia en el Estadi John Cruyff, antes de viajar a Inglaterra para enfrentarse al Newcastle en la UEFA Champions League.

Yamal perdió su pasaporte | AP
