Scaloni elogia a Luis de la Fuente y coloca a España entre las mejores selecciones del mundo

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, no dudó en rendirse en elogios hacia España y su entrenador, Luis de la Fuente, a quienes considera un ejemplo del fútbol moderno de selecciones.

Lionel Scaloni elogia a España | AP

“La España con Luis de la Fuente está haciendo un trabajo excepcional. Es una de las mejores selecciones y juega a un fútbol que al hincha le gusta. Hay otras que son muy buenas jugando de otra manera”, afirmó el estratega campeón del mundo con la Albiceleste.

Luis de la Fuente, DT de España | AP

Las palabras de Scaloni cobran relevancia en un contexto en el que ambas selecciones figuran como favoritas para la Copa del Mundo 2026. Argentina, vigente campeona del mundo y de la Copa América, mantiene un nivel competitivo altísimo, mientras que España ha mostrado una evolución notable bajo la gestión de De la Fuente, con un estilo de juego dinámico y atractivo.

Finalissima en el horizonte

El reconocimiento de Scaloni también se suma a la expectativa por la próxima edición de la Finalissima, donde Argentina y España se enfrentarán al ser campeones de sus respectivas confederaciones. Aunque el encuentro todavía no tiene fecha confirmada, la cita promete ser un adelanto de lo que podría verse en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

España y Argentina disputarán la Finalissima