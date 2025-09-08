Haaland sufre accidente en autobus y comparte su herida con tres puntos de sutura

Erling Haaland, estrella del Manchester City y figura de la selección de Noruega, encendió las alarmas este fin de semana al revelar que sufrió un curioso accidente fuera de las canchas que lo obligó a recibir atención médica.

Haaland anota gol en la victoria de Noruega | AP

A través de sus redes sociales, el delantero compartió una fotografía en la que se aprecia una herida suturada cerca de la boca. El propio jugador explicó de manera irónica lo sucedido:

“Me acabo de golpear la puerta de un autobús. 3 puntos. En realidad se ve bastante bien”, escribió el noruego.

Accidente de Haaland | AP

Haaland fuera de riesgo

El incidente no pasó a mayores y, pese a lo aparatoso de la imagen, no compromete la participación de Haaland en el partido de este martes contra Moldavia, correspondiente a las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026.

Haaland comanda a Noruega rumbo al Mundial

El atacante de 24 años ha sido clave en la campaña clasificatoria de Noruega, que marcha como líder del Grupo I con 12 puntos. La selección escandinava sueña con volver a una Copa del Mundo después de más de dos décadas, ya que su última participación fue en Francia 1998.

Noruega líder de su grupo en las Eliminatorias | AP