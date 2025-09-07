PSG reclama a la federación francesa por lesiones de Dembélé y Doué en Fecha FIFA

El escrito resalta tener una mejor relación entre club y selección

7 de Septiembre de 2025
París Saint-Germain le escribió a la Federación de Futbol de Francia (FFF)exigiendo una mejor relación de trabajo entre el club y la selección, después de que dos de sus estrellas, Désiré Doué y Ousmane Dembélé, se lesionaran durante su participación internacional. Ambos se lesionaron durante el partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Ucrania.

Dembélé, quien es un fuerte candidato para ganar el Balón de Oro masculino tras inspirar al PSG a su primer título de la Liga de Campeones, estará fuera de juego hasta seis semanas debido a una lesión en el muslo. Doué no podrá jugar alrededor de cuatro semanas por una distensión en la pantorrilla.

Comunicado 

"El Paris Saint-Germain ha enviado una carta a la Federación Francesa de Fútbol solicitando urgentemente un nuevo protocolo de coordinación médica más transparente y colaborativo entre los clubes y la selección nacional", escribió el PSG en un comunicado. Para hacer de la salud de los jugadores y el apoyo médico una prioridad máxima.", resalta el comunicado.

El PSG añadió que proporcionó a la selección información médica sobre las cargas de trabajo y el riesgo de lesiones de sus jugadores, y que el entrenador de Francia, Didier Deschamps, y su personal aparentemente pasaron por alto el consejo.

"El club deplora el hecho de que estas recomendaciones médicas no fueron tomadas en cuenta por el personal médico de la selección nacional francesa, así como la total falta de consulta con sus equipos médicos", escribió el PSG. "Los eventos recientes, serios y prevenibles, deben dar lugar a medidas correctivas rápidas e inmediatas."

PSG nicia Champions sin sus dos figuras 

El PSG comienza su defensa de la Liga de Campeones contra el Atalanta el 17 de septiembre y visita al Barcelona el primero de octubre, con ambos jugadores clave ausentes para esos partidos.

Deschamps dijo que simpatizaba y entendía la frustración del PSG, pero insiste en que no tomó riesgos indebidos: "Siempre hemos hecho las cosas de manera seria y profesional", dijo Deschamps el domingo al programa de televisión "Téléfoot". “Si dejas a los jugadores en el banco, no estás tomando ningún riesgo. Mientras haya jugadores en el campo, no existe el riesgo cero”.

Deschamps insiste en que ambos jugadores fueron completamente consultados antes de ser que participarán en el encuentro: "El protocolo estipula que deben venir y registrar su lesión el lunes por la mañana. Observamos y vemos cómo progresan las cosas. En la semana previa a esto, lo tomamos en serio preguntando cómo se sentía el jugador antes de cada sesión (de entrenamiento)”.

Sin embargo, podría ser que la responsabilidad recaiga en otro lugar. ¿Jugadores llevados al límite? A finales de junio, el sindicato de futbolistas profesionales de Francia lanzó un ataque contundente contra el Mundial de Clubes, diciendo que es "urgente detener esta masacre" en medio de preocupaciones continuas sobre las cargas extremas de trabajo de los jugadores.

