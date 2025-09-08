Partidos de hoy 8 de septiembre de 2025

Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, beisbol de las Grandes Ligas y el primer Monday Night de la campaña

Emiliano Arias Pacheco
8 de Septiembre de 2025
Último juego entre Bears y Vikings | AP

La actividad de la Fecha FIFA continúa y grandes partidos en Europa y Concacaf entrarán en acción; además del primer Monday Night de la Temporada 2025 y actividad en las Grandes Ligas. Todo esto y más en la agenda de este lunes 8 de septiembre. A continuación te presentamos los encuentros a seguir este día.

El viejo continente tendrá grandes juegos para cerrar su actividad en esta nueva jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los juegos más destacados son: Israel vs Italia, Croacia vs Montenegro y Grecia vs Dinamarca.

De igual forma, la Concacaf tendrá juegos para los pocos lugares que otorga. El Salvador enfrentará a Surinam; mientras que Luis Fernando Tena y su Guatemala visitarán a Panamá para intentar sumar sus primeros puntos.

Es lunes, es Monday Night Football

El primer lunes por la noche de la Temporada 2025 de la NFL tendrá uno de los duelos más pasionales de la Norte de la Nacional. Minnesota Vikings tendrá su primer partido en el Campo del Soldado ante Chicago Bears, con un Caleb Williams renovado.

Grandes Ligas

Por último, pero no menos importante, los Mets y Philips comenzarán su serie de tres juegos en Philadelphia. La novena de Nueva York tratará de acortar distancias en el Este de la Nacional, aunque con pocas expectativas.

