Mujer le quita pelota a niño en el Phillies vs Marlins; los equipos premian al pequeño aficionado

El fan pudo conocer a Harrison Bader como premio tras el incidente

Associated Press (AP)
5 de Septiembre de 2025
Los Phillies de Philadelphia invitaron a un joven aficionado a conocer a Harrison Bader luego de su victoria por 9-3 sobre los Marlins de Miami el viernes por la noche luego de una aparente disputa por una pelota de jonrón bateada por el jardinero central durante el juego.

Bader conectó un jonrón solitario a las gradas del jardín izquierdo en la cuarta entrada en el Loan Depot Park. Varios aficionados corrieron a por la pelota antes de que un hombre se acercara, se la diera al niño y lo abrazara. Ambos vestían ropa de los Phillies.

Momentos después, una mujer, también vestida con ropa de Philadelphia, se acercó y pareció gritarle al hombre, quien luego le quitó la pelota al niño y se la dio. Cabe destacar que el pequeño celebraba su cumpleaños. 

No queda claro en los vídeos que circulan en las redes sociales quién aseguró inicialmente la pelota cuando aterrizó.

Marlins premian al niño que le quitaron la pelota 

Más tarde en el juego, se vio a un miembro del personal de los Marlins dándole al niño un paquete de premios, y terminó yéndose a casa con un bate autografiado por Bader, quien se reunió con él afuera de la casa club de los Phillies después del juego.

La extraña escena se volvió viral rápidamente en las redes sociales y se produce apenas unos días después de otro momento viral en el que un hombre le quitó una gorra del tenista Kamil Majchrzak a un joven fanático en el US Open y fue ampliamente criticado por el acto.

AP


 

