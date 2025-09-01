Ramón Urías comanda triunfo de Astros sobre Angelinos con un cuadrangular

José Altuve disparó un jonrón de dos carreras y un sencillo impulsor, y el mexicano Ramón Urías también se fue profundo para respaldar un sólido inicio de Luis García, llevando a los Astros de Houston a una victoria de 8-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles el lunes.

El venezolano García (1-0) obtuvo la victoria en su regreso después de estar fuera más de dos años mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John. Permitió tres hits y tres carreras con seis ponches en seis entradas en su primera apertura desde el 1 de mayo de 2023.

Regresó al montículo | AP

El juego estaba empatado con un out en la quinta cuando el cubano Yordan Álvarez bateó un sencillo antes de avanzar a segunda con un rodado de Altuve. El boricua Carlos Correa luego pegó un sencillo al jardín central para remolcar a Álvarez y darle a Houston una ventaja de 4-3.

Cam Smith pegó un sencillo con dos outs en la sexta para sacar a Yusei Kikuchi (6-10) antes de robarse la segunda base. El hondureño Mauricio Dubón recibió una base por bolas y el segundo doble del día del dominicano Jeremy Peña impulsó a Smith para poner la pizarra 5-3. Álvarez añadió un sencillo impulsor en la octava antes de que el jonrón de Altuve pusiera el partido 8-3.

Conectó un cuadrangular | AP

Zach Neto conectó un jonrón en solitario y Jo Adell añadió un cuadrangular de dos carreras para los Angelinos, cuya racha de dos victorias consecutivas fue interrumpida. García retiró a los primeros nueve bateadores antes de que Neto conectara un jonrón para abrir la cuarta entrada.

Por los Astros, el venezolano José Altuve bateó de 4-2 con una carrera anotada y tres producidas; el mexicano Ramón Urías de 4-2 con una anotada y dos remolcadas; los dominicanos Jeremy Peña de 4-2 con una anotada y una producida y Yainier Díaz de 4-1 con una anotada; el cubano Yordan Álvarez de 4-2 con una anotada y una remolcada. el puertorriqueño Carlos Correa de 5-1 con una impulsada; y el hondureño Mauricio Dubón de 3-0.

¡A volar ⚾️!

Ramón Urías conecta su décimo cuadrangular de la temporada para inaugurar la pizarra. pic.twitter.com/tUlC17TYRn — MLB México (@MLB_Mexico) September 1, 2025

