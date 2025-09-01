¡Sin volarse la barda! Jarren Durán conecta jonrón dentro del parque; el más rápido de la MLB en 2025

Boston Red Sox vivió uno de sus momentos más irregulares de la campaña en la serie ante Pittsburgh Pirates, quienes comenzaron su serie 2-0. Sin embargo, para evitar la barrida, el mexicano Jarren Durán hizo lo imposible y guió la victoria con un impresionante jonrón sin sacar a doña blanca del parque.

Durán se puso sobre el plato en un momento en el que las piernas tiemblan; con dos outs en la pizarra y dos hombres sobre las bases. El mexicano conectó la bola que lanzó Mitch Keller con un gran swing y vio cómo se alejó hasta las zonas más recónditas de Fenway Park.

Alexander Canario, jardinero derecho de los Piratas, intentó cortar el recorrido de la bola antes de tocar la tierra, pero no lo logró. Por su parte, Oneil Cruz fue quien llegó a recoger la pelotita e intentó sacarla desde el muro del bullpen del Monstruo Verde, pero Durán y sus compañeros ya iban a más de mil por hora.

Antes de la jugada, Pittsburgh y los Medias Rojas se encontraban en un juego cerrado con un empate a una carrera en la pizarra. Sin embargo, tras el gran Inside The Park Home Run de Jarren, la novena de Boston encontró sus mejores momentos y terminó la quinta entrada con una ventaja definitiva.

JARREN DURAN'S 1ST CAREER INSIDE-THE-PARK HOME RUN! pic.twitter.com/b67KlIRjsg — Red Sox (@RedSox) August 31, 2025

Histórico dentro de Red Sox

Por medio de sus redes sociales, la novena de Boston festejó el primer jonrón dentro del parque del mexicano Jarren Durán. El oriundo de California no solo hizo algo fuera de lo común sino que también rompió un récord.

Durán recorrió las bases a 9.9 metros por segundo, con una marca para el recuerdo. El recorrido de 118 metros en 14.71 segundos no solo fue el más rápido entre los siete jonrones dentro del campo en esta campaña en las Grandes Ligas, sino que también fue el más rápido en la era statcast de los Medias Rojas de Boston.

