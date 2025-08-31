Aaron Judge iguala a Yogi Berra tras conectar su cuadrangular 358 en su carrera

Cuando Aaron Judge regresó al dugout después de su jonrón en la primera entrada, el manager de los New York Yankees, Aaron Boone, gritó "¡Yogi!", en dirección a su estrella bateadora.

Judge se colocó en un empate con el receptor del Salón de la Fama Yogi Berra por el quinto lugar en la historia de la franquicia, cuando conectó su jonrón número 358 de su carrera durante la derrota del domingo 3-2 ante los Medias Blancas de Chicago.

Judge conectó un cutter con cuenta de 0-2 de Martín Pérez profundo al centro para un jonrón solitario con un out. El cuadrangular 43 de la temporada de Judge tuvo una velocidad de salida de 112,6 millas por hora y viajó 426 pies.

Intentó otro jonrón en la tercera entrada, pero su batazo golpeó la barda en el centro para un doble. También conectó un sencillo en la quinta y salió elevado para el último out de la séptima.

El Judge de 33 años también conectó un jonrón solitario en la victoria de Nueva York en 11 entradas en Chicago el sábado por la noche. El dos veces MVP de la Liga Americana y siete veces All-Star bateó .241 (20 de 83) con seis jonrones, 12 carreras impulsadas y un porcentaje de embasado de .417 en 24 juegos en agosto.

Lo próximo para Judge y los Yankees son cuatro series consecutivas contra contendientes de playoffs, comenzando con el inicio de una serie de tres juegos en Houston el martes por la noche.

