Diablos Rojos vencen a Piratas y consiguen igualar la serie de campeonato en la Zona Sur

Los Diablos Rojos del México hicieron valer su condición de locales y se llevaron el triunfo 6-4 sobre los Piratas de Campeche en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú. Con este resultado, la serie quedó empatada a una victoria por bando antes de trasladarse a Campeche.

La ofensiva escarlata atacó temprano con dos carreras en la primera entrada y tres más en la tercera, ventaja que resultó decisiva ante unos Piratas que intentaron reaccionar en los capítulos finales, pero sin éxito. En total, tres de las seis anotaciones de los capitalinos llegaron gracias a elevados de sacrificio, conectados por José Marmolejos, Julián Ornelas y Ramón Flores, este último en la octava entrada. Además, Robinson Canó y Carlos Pérez respondieron con dobles productores en la tercera tanda.

En la loma, Brooks Hall abrió por la ‘Pandilla Escarlata’ y trabajó 4.2 entradas en las que permitió seis imparables, cuatro carreras, dos bases por bolas y recetó cuatro ponches. Tras su salida, el bullpen capitalino lució intratable al colgar ceros en los últimos 4.1 innings, con sólidas actuaciones de Nick Vespi, Kevin Gowdy, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku, quienes solo admitieron dos hits y un pasaporte, además de abanicar a cinco rivales.

La serie se reanudará el próximo martes en el Estadio Nelson Barrera de Campeche, donde se disputarán al menos tres juegos consecutivos. Los Diablos Rojos ya confirmaron a Justin Courtney como su abridor para el tercer duelo de la confrontación.

