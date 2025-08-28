El bateador de los Filis, Kyle Schwarber, conecta 4 jonrones en el juego contra los Bravos

Schwarber es el cuarto jugador de los Phillies en conectar cuatro jonrones en un juego y el primero desde Mike Schmidt contra los Cachorros de Chicago en abril de 1976. Es el tercer jugador en las Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un juego esta temporada, después de Eugenio Suárez y Nick Kurtz. Fue el 21.er juego con cuatro jonrones en la historia de las Grandes Ligas.

Kyle Schwarber en el Citizens Bank Park | @kschwarb12

Schwarber comenzó el día empatado con Shohei Ohtani, de los Dodgers, en el liderato de la Liga Nacional. Cal Raleigh, de Seattle, lidera las mayores con 50.

La estrella de Filadelfia impulsó nueve carreras. Inició la oleada de poder con un jonrón solitario en la primera entrada contra Cal Quantrill, enviando una curva con cuenta de 2-1 a las gradas del jardín derecho. Scharber conectó un elevado al jardín central en la segunda.

Kyle Schwarber con los Phillies | @kschwarb12

Después de que Quantrill fue sacado con un out y un par de corredores en base en el cuarto, Schwarber saludó al zurdo Austin Cox enviando una bola curva de 3-2 sobre la pared del jardín derecho para su cuarto juego de múltiples jonrones de la temporada.

Con los cánticos de "¡MVP! ¡MVP!" resonando entre los aficionados de los Phillies en la quinta entrada, Schwarber conectó un jonrón de tres carreras por la banda contraria contra Cox, lo que le dio cinco carreras impulsadas y puso a Filadelfia arriba 15-3. En la octava, Schwarber conectó un jonrón de tres carreras al jardín derecho contra Wander Suero para poner el marcador 18-4.

Kyle Schwarber reconocido tras su gran actuación | @MLB

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: '¡Es hora del besibol!' Heung-Min Son lanza la primera bola del juego entre Dodgers y Reds