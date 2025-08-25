¡Histórica racha endiablada! Diablos Rojos logran 15 triunfos seguidos en Playoffs tras vencer a Pericos

Los Diablos Rojos del México han conseguido una nueva marca en la presente campaña de la LMB; ahora son 15 victorias consecutivas en la ronda de Play Offs, la última, después de vencer a los Pericos de Puebla con un marcador de 13-6.

La racha endiablada

El Estadio de Béisbol Hermanos Serdán ha sido testigo de la más reciente victoria de los Diablos Rojos con seis carreras en la segunda y cinco en la octava tanda con dos más permitidas en las siete entradas que se llevaron a cabo en el Juego 3 de la Serie de la Zona.

Dicha victoria en contra del equipo poblano incluye también el récord de 15 victorias consecutivas en Play Offs, de las cuales tienen ocho seguidas en el 2024 junto a otras siete en la presente postemporada. Uno de los datos a resaltar de esta nueva victoria es que la novena capitalina gana cuando anota diez o más carreras, teniendo una marca de 33-0.

Dominio sobre los Pericos

La gran actuación de los Diablos en suelo poblano ha llegado también después de concretar dos dobles matanzas y con ellos, llegar a 100 en la temporada, contando las 94 que tiene en la campaña regular, sumadas a las seis que tiene en la ronda de Play Offs.

El siguiente duelo de los Pericos y los Diablos Rojos del México será el próximo lunes 25 de agosto, cuando se lleve a cabo el cuarto compromiso de la Serie de la Zona.

