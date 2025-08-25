Diablos Rojos actualizan estado de menor golpeado por pelota en el Estadio Alfredo Harp Helú

El caso de Simón Falah-Assadi Martínez, el niño de 9 años que sufrió un accidente durante el juego entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla el pasado 20 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú, ha tenido una nueva actualización oficial por parte del club.

Durante el encuentro, una pelota de foul impactó al menor, lo que ocasionó una hemorragia cerebral que requirió intervención médica inmediata. Tras el incidente, Simón fue ingresado a terapia intensiva, donde permaneció bajo estricta supervisión de especialistas.

El joven fue golpeado | CAPTURA

Estado de salud actual de Simón

En un comunicado difundido por la directiva de los Diablos Rojos del México, se confirmó que Simón se encuentra fuera de peligro, aunque todavía bajo estricta observación médica. La organización informó que en la mañana de este lunes sostuvieron comunicación con el padre del menor, quien compartió que el niño está consciente y con buen ánimo, aunque su recuperación tomará tiempo.

Asimismo, se detalló que los médicos valoran la posibilidad de trasladarlo próximamente “a piso”, siempre y cuando su evolución lo permita.

Cubrirán los gastos médicos | X

Cobertura médica y apoyo del club

El comunicado también precisó que la aseguradora responsable de la póliza de Responsabilidad Civil del estadio confirmó la cobertura total de los gastos médicos derivados de la intervención y el tratamiento del menor.

Los Diablos Rojos destacaron la fortaleza mostrada por Simón en este proceso y reiteraron su apoyo a la familia durante la recuperación.

Compartieron actualización del menor de edad | INSTAGRAM

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: