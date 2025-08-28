'¡Es hora del besibol!' Heung-Min Son lanza la primera bola del juego entre Dodgers y Reds

No hay duda que en Estados Unidos hay una persona que sin duda es la moda y el atractivo del momento en la ciudad de Los Ángeles, el atacante Coreano, Heung-Min Son, quien recientemente apareció para lanzar la primera bola en un jugo de la MLB.
Invitado de lujo en el Dodger Stadium
Con casi 50 mil personas a la expectativa de la sorpresa que el actual campeón de las grandes ligas les tenía preparado, entre un ruido ensordecedor y para sorpresa de muchos, el futbolista de Corea del Sur y nueva adquisición de los Ángeles LAFC, Heung-Min Son, hizo su entrada para ser el invitado de honor.
Previo al duelo entre los Dodgers y los Cincinnati Reds, el atacante de LAFC se colocó en el montículo, para realizar por primera vez este gran honor que arraiga tradiciones de años en las Grandes Ligas.
Grande en todas las canchas
Tras la ceremonia y con el silencio que solo dejaba a expensas el aliento del respetable, Son lanzo la bola, lo peculiar fue que lo hizo de manera perfecta, por lo que todos se dieron cuenta y lo abordaron sobre eso, a lo que 'Sonny' respondió que practicó por semanas para realizar un tiro perfecto.
Sin duda alguna cada para el recuerdo ver al ex jugador de Tottenham portar los colores blanco y azul una vez más, solo que esta vez desde el diamante y no desde el sector izquierdo del Tottenham Hotspur Stadium.
Al lanzar la bola, Son no pudo contener su emoción y alegría de estar en el Dodger Stadium, por lo que después de la tradicional lanzada, el jugador tomó el micrófono y dijo lo siguiente:
“¡Es hora del béisbol de los Dodgers!”, mismo por lo que la gente se volvió loca en el recinto y no dejaron de llevar de ovaciones al siempre profesional Son, quien se retiro como llegó, con una enorme sonrisa.
Take me out to the ball game ⚾️ 🎶@Sonny7 with a strike for his First Pitch 👏 pic.twitter.com/ROUHi6tDpk
— LAFC (@LAFC) August 28, 2025
