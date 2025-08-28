'¡Es hora del besibol!' Heung-Min Son lanza la primera bola del juego entre Dodgers y Reds

No hay duda que en Estados Unidos hay una persona que sin duda es la moda y el atractivo del momento en la ciudad de Los Ángeles, el atacante Coreano, Heung-Min Son, quien recientemente apareció para lanzar la primera bola en un jugo de la MLB.

Son en el Dodger Stadium I @LAFC

Invitado de lujo en el Dodger Stadium

Con casi 50 mil personas a la expectativa de la sorpresa que el actual campeón de las grandes ligas les tenía preparado, entre un ruido ensordecedor y para sorpresa de muchos, el futbolista de Corea del Sur y nueva adquisición de los Ángeles LAFC, Heung-Min Son, hizo su entrada para ser el invitado de honor.

Previo al duelo entre los Dodgers y los Cincinnati Reds, el atacante de LAFC se colocó en el montículo, para realizar por primera vez este gran honor que arraiga tradiciones de años en las Grandes Ligas.

Son y Freeman en el duelo Dodgers vs Reds I @Dodgers

Grande en todas las canchas

Tras la ceremonia y con el silencio que solo dejaba a expensas el aliento del respetable, Son lanzo la bola, lo peculiar fue que lo hizo de manera perfecta, por lo que todos se dieron cuenta y lo abordaron sobre eso, a lo que 'Sonny' respondió que practicó por semanas para realizar un tiro perfecto.

Sin duda alguna cada para el recuerdo ver al ex jugador de Tottenham portar los colores blanco y azul una vez más, solo que esta vez desde el diamante y no desde el sector izquierdo del Tottenham Hotspur Stadium.

Al lanzar la bola, Son no pudo contener su emoción y alegría de estar en el Dodger Stadium, por lo que después de la tradicional lanzada, el jugador tomó el micrófono y dijo lo siguiente:

“¡Es hora del béisbol de los Dodgers!”, mismo por lo que la gente se volvió loca en el recinto y no dejaron de llevar de ovaciones al siempre profesional Son, quien se retiro como llegó, con una enorme sonrisa.

