Sultanes de Monterrey sellan 'barrida' a Tecos y se instalan en la final de la Zona Norte

Con dramatismo incluido y un jonrón clave de Josh Lester en la octava entrada, los Sultanes de Monterrey derrotaron 8-6 a los Tecos de los Dos Laredos en el Juego 4 de la Serie de Zona, disputado en el Walmart Park.

La victoria selló la barrida (4-0) en la serie y convirtió a los regiomontanos en el primer equipo clasificado a la Final de la Zona Norte, donde buscarán refrendar el título zonal conquistado en 2023.

El triunfo no solo tuvo tintes de épica por el batazo de Lester, sino también por la solidez del bullpen. Richard Rodríguez se apuntó la victoria tras una labor de relevo de calidad, mientras que Chris Ellis cerró la cortina con autoridad para conseguir su cuarto salvamento de la postemporada.

El poder de Lester y la reacción regia

El duelo arrancó el domingo con los Tecos pegando primero gracias a un cuadrangular de Yadiel Hernández que adelantó a los visitantes 2-0, antes de que la lluvia obligara a suspender el juego. Una vez reanudado el lunes, la ofensiva de Monterrey respondió de inmediato con imparables oportunos de Josh Lester y Gustavo Núñez.

El juego fue de toma y daca durante las primeras entradas: Hernández volvió a producir para los Tecos en el segundo inning, mientras que Asael Sánchez y Víctor Mendoza impulsaron carreras para igualar la pizarra en la tercera. La remontada llegó en el cuarto rollo con un doblete de Núñez que mandó a José Cardona a home, poniendo a Sultanes arriba 4-3.

Cuando parecía que los locales se encaminaban al triunfo, un cuadrangular de Francisco Córdoba en la sexta volvió a nivelar las acciones. Pero en el cierre de la octava, el estadio explotó con el batazo de dos carreras de Josh Lester, que definió la serie y encaminó a Monterrey a la siguiente fase.

Los Fantasmas Grises, a un paso del sueño

El 2024 fue histórico para los Sultanes, y ahora, con paso perfecto en la Serie de Zona, vuelven a demostrar por qué son candidatos al bicampeonato. La profundidad de su roster y la experiencia de jugadores como Núñez, Lester y Peña, han convertido al equipo regiomontano en una auténtica máquina ofensiva en la postemporada.

El reto inmediato será la Final de la Zona Norte, donde buscarán confirmar su dominio y acercarse a un nuevo título de la Liga Mexicana de Beisbol. La meta es clara: repetir en el trono zonal y dar el siguiente paso rumbo a la Serie del Rey.

