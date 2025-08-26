Así se jugarán las Series de Campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol

Sultanes y Diablos ya están en las series de campeonato, aunque todavía esperan rival
Las Series de Zona aún no terminan en la Liga Mexicana de Béisbol, a pesar de que ya hay dos novenas instaladas en las series de campeonato de la LMB, como son los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey.

En la Zona Norte, después de barrera a los Tecolotes de Dos Laredos, los Sultanes se instalan por segundo año consecutivo en la Serie de campeonato, donde esperan rival, mismo que saldrá del duelo entre los Algodoneros de Unión Laguna y los Charros de Jalisco, esta serie se encuentra tres juegos a uno en favor de la novena tapatía.

En la Zona Sur, donde los Diablos Rojos del México buscan su bicampeonato, los Piratas de Campeche tienen desventaja de un juego frente a los Guerreros de Oaxaca, la serie está tres juegos a dos en favor de los Guerreros, que buscan volver a una Serie de campeonato y ¿Por qué no? Llegar a la Serie del Rey.

Ambas series de zona están a un juego de su finalización, aunque también se pueden ir a lo máximo, que sería un juego siete, hasta este momento no hay fecha para que se juegue el primero de ninguna de las Series de Campeonato.

Guerreros busca seguir avanzando | @GuerrerosOax
