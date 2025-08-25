Diablos Rojos 'barren' a Pericos y mantienen paso perfecto rumbo al bicampeonato de la LMB

Los Diablos Rojos no tuvieron piedad de los Pericos en un duelo más de la Serie de la Zona
Mario Ángel Guzmán Domínguez
| 2025-08-25
Victoria contundente de los Pingos
|
| 25 Ago, 2025

¿Quién los detiene? Los Diablos Rojos del México siguen encendidos en su camino al bicampeonato. Esta vez no tuvieron piedad de los Pericos de Puebla, a quienes derrotaron 9-3 para concretar la barrida 4-0 en la Serie de Zona.

Los Diablos siguen enrachados de cara al 'bi'

Imparables y endiablados

Con paso perfecto en Play Offs, los Pingos ya tienen asegurado su lugar en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, donde esperan rival entre Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche. Esta serie iniciaría el 29 de agosto y, si es necesario, se extiende hasta el 6 de septiembre.

Con este triunfo, la Pandilla Escarlata extendió su marca a 16 victorias consecutivas, una racha que comenzó en la Serie de Campeonato de la Zona Sur 2024, cuando remontaron a los Guerreros de Oaxaca con cuatro triunfos seguidos para imponerse 4-3, y que continuó con la barrida sobre Sultanes de Monterrey en la Serie del Rey.  En la actual campaña de Play Offs, los Diablos ya dejaron en la lona a los Leones de Yucatán y ahora hicieron lo propio con los Pericos de Puebla.

Paso más que contundente de los actuales campeones

Los Diablos inauguraron la pizarra en la segunda entrada con par de cuadrangulares solitarios de Julián Ornelas y Aristides Aquino: sin embargo, en la parte baja, la Novena Verde respondió con un doble productor de Gabriel Lino para recortar la diferencia.

En el tercer inning, los papeles se invirtieron: los Pingos sumaron una carrera, pero los Pericos contestaron con dos más para empatar el juego. A partir de ahí, todo fue escarlata. El México anotó seis carreras sin respuesta: dos en la cuarta entrada, tres en la quinta y una más en la séptima con el jonrón de Rio Ruiz. Con esta ofensiva demoledora, los dirigidos por Lorenzo Bundy sellaron el triunfo y dieron el paso definitivo hacia la Serie de Campeonato, la antesala de la Serie del Rey.

Ahora esperan fechas para seguir su camino al bicampeonato

Notas Relacionadas

 