Las Series de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol, ya son historia y es momento de pensar en las Series de Campeonato. Ahora ya conocemos a los cuatro equipos que pelearán por el boleto a la Serie del Rey, donde se destacan l a los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey, finalistas de la temporada pasada.

En la Zona Norte, después de barrer a los Tecolotes de Dos Laredos, los Sultanes se instalan por segundo año consecutivo en la Serie de campeonato. Ahora, buscarán repetir lo hecho la temporada pasada avanzando al partido por el campeonato. Para esto deberán superar al ganado del duelo entre Charros de Jalisco, y Algodoneros del Unión Laguna quienes disputarán un Juego 7 para definir al vencedor.

En la Zona Sur, donde los Diablos Rojos del México buscan su bicampeonato. Los Pingos llegan siendo el gran favorito al campeonato pues, ya suman 16 triunfos consecutivos en postemporada de LMB y tras barrera a los Pericos, buscarán su primer bicampeonato de zona desde 2002 y 2003.

Para evitar el bicampeonato aparecen los Piratas de Campeche quienes avanzaron tras eliminar a los Guerreros de Oaxaca, en siete juegos, volviendo a la Serie de Campeonato por segundo año consecutivo. Ahora buscarán avanzar a la Serie del Rey pro primera vez desde 2018.

Series de Campeonato Juego 1

Serie del Sur: sábado 30 de agosto

Serie del Norte: domingo 31 de agosto

