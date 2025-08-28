¡Al séptimo juego! Piratas vencen a los Guerreros para forzar un partido definitivo

Los Piratas de Campeche vencieron 5-3 a los Guerreros de Oaxaca en el juego 6 de la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y con ello forzaron un séptimo y decisivo partido que definirá al rival de los Diablos Rojos del México en la siguiente fase de los playoffs.

El marcador se mantuvo en ceros durante las primeras cuatro entradas, hasta que en la parte alta del quinto inning, Félix Pérez conectó cuadrangular solitario para abrir la pizarra. Más tarde, Cristian Ibarra remolcó a Brett Auerbach con un imparable, colocando el 2-0 a favor de los visitantes frente al abridor local Alemao Hernández.

En la octava entrada, los Piratas armaron un rally de tres carreras gracias a un jonrón de Brett Auerbach, quien se llevó por delante a Félix Pérez y Francisco Peña, ampliando la ventaja a 5-0.

Guerreros respondió, pero no alcanzó

La reacción de los Guerreros llegó en la parte baja de ese mismo inning, cuando Juniel Querecuto disparó cuadrangular de tres carreras, llevándose consigo a Nelson Velázquez y Reynaldo Rodríguez, acercando a los bélicos 5-3. Sin embargo, el relevo de los Piratas logró contener la ofensiva local para asegurar la victoria.

El triunfo fue para Miller Hogan, la derrota para Alemao Hernández y el salvamento quedó en manos de Zac Russcop.

Se viene un trepidante Juego 7

Con este resultado, la serie se encuentra empatada 3-3, por lo que este miércoles se disputará un emocionante séptimo partido en el estadio Eduardo Vasconcelos, donde se definirá al clasificado que enfrentará a los Diablos Rojos del México.

Además, en la otra llave de la Zona Norte, este jueves los Charros de Jalisco buscarán cerrar su pase frente a los Algodoneros de Unión Laguna en el juego 6. Los tapatíos tienen ventaja en la serie y, de ganar, se medirán a los Sultanes de Monterrey.

