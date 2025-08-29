FBI sacó a la luz documentos ligados a Pete Rose

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) sacó a la luz 130 páginas de documentos que están ligados a Pete Rose, un beisbolista que murió en 2024 a los 83 años, máximo anotados en la historia de MLB y que posteriormente fue vetado y del Salón de la Fama por apostar en el béisbol.

Ahora se han revelado dichos documentos que se encuentran centrados en Ronald Peters, quien era el corredor de apuestas, también fallecido, del exbeisbolista y en una investigación a mediados de la década de 1980.

El seguimiento a Peters se debió a temas sobre narcóticos y operaciones de apuestas que dirigía. Parte de la información del archivo de Rose fue tomada en cuenta en el Dowd en 1989.

Cabe mencionar, que Rose terminó por ser vetado del diamante en 1989 tras una investigación que demostró que apostaba en el béisbol. Después de su fallecimiento en 2024 el FBI publica los registros que tiene con cierta censura.

Una entrevista que reveló lo que hacía Rose

Durante 1987 se dio a conocer a través de una entrevista de una persona cuyo nombre no fue revelado asegurando que Rose apostaba en partido de futbol americano todas las semanas metiendo entre mil y dos mil dólares por partido.

El mismo individuo mencionó que no solo apostaba en ese deporte sino que también lo hacía en el basquetbol y carreras de caballos, pero no en un partido de béisbol.

