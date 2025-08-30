Piratas de Campeche sigue en plan grande y se impone a Diablos en primero de la Serie de Campeonato

Piratas de Campeche sigue en plan grande. Con un hermético bullpen y un jonrón clave de Chris Carter, los ‘Filibusteros’ vencieron 4-2 a los Diablos Rojos del México en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de Zona Sur. A pesar de haber tenido desventaja en la pizarra, el equipo visitante remontó y puso fin a la marca histórica de los Escarlatas en playoffs de Liga Mexicana de Beisbol.

Los dirigidos por Lorenzo Bundy acumulaban 16 victorias al hilo en postemporada. La última vez que perdieron un duelo fue en el Juego 3 de la Serie de Campeonato del año pasado; posterior a esto, los Rojos remontaron un 3-0 en la serie para ganarla 4-3, barrieron en la Serie del Rey ante Sultanes de Monterrey, además de que tuvieron pleno de triunfos en las dos series previas a esta Final de Zona Sur.

Afredo Harp Helú l X:DiablosRojosMX

Ya en este juego, la victoria se la adjudicó el relevista de Piratas, Wyler Thomas, quien colgó el cero en la quinta entrada. Además, Carlos Bustamante, Zac Kristofak y Darrell Thompson registraron un hold cada uno tras mantener la ventaja de la novena visitante. Asimismo, Zac Rosscup se apuntó el salvamento tras no permitir carrera en el último inning, con lo que llegó a cinco en esta postemporada. La derrota de la llevó el abridor de Diablos, Ricardo Pinto.

Duró poco el campeón

El juego inició con el pie derecho para los actuales campeones de LMB. Con corredor en posición de anotar, Robinson Canó se paró en la caja de bateo y con un sencillo remolcó a Allen Córdoba, para así poner el 1-0 en el marcador. Tras esto, el abridor de Campeche logró controlarse en el montículo y permitió que su novena le diera la vuelta al juego en el cuarto inning.

De primera instancia, Cal Mitchell se embasó tras negociar una base por bolas. Posteriormente, Chris Carter hizo swing en el primer lanzamiento, el cual fue al mero centro y con un batazo poderoso la mandó del otro lado, para así pegar su sexto cuadrangular de estos playoffs y poner el 2-1 en el marcador. Sin embargo, la ventaja se esfumó en la baja de la misma entrada con un jonrón de Rio Ruiz.

Ya en la quinta entrada, la ofensiva de Piratas logró llenar las bases, por lo que el abridor de Diablos, Ricardo Pinto, salió del juego para darle ingreso a Nick Vespi. Sin embargo, el relevista permitió un elevado de sacrificio de Cal Mitchell con el que se puso el juego 3-2 nuevamente a favor de los visitantes.

LMB l X:LosPiratasMx

Piratas en plan grande

A partir de ahí, los cinco relevistas de Piratas contuvieron a la ofensiva escarlata y además de no permitir carreras, únicamente dieron dos hits, un par de bases por bolas y poncharon a dos bateadores, para así colgar el cero en cinco ocasiones. Y con un hermético bullpen, un error de fildeo de Julián Ornelas provocó que cayera el 4-2 definitivo.

Con este resultado, Piratas de Campeche puso 1-0 a su favor la Serie de Campeonato de la Zona Sur. El Juego 2 se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú con Brooks Hall como abridor de los Diablos Rojos del México, mientras que Jake Thompson hará lo propio para los ‘Filibusteros’.

Piratas l X:LosPiratasMx

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO DE SAN LUIS VA POR REFUERZO EUROPEO

