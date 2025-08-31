Charros derrotan a Sultanes y toman ventaja en la Serie de Campeonato de la Zona Norte

Los Charros de Jalisco se llevaron un emocionante triunfo por marcador de 11-9 frente a los Sultanes de Monterrey en el primer duelo de la Serie de Campeonato de la Zona Norte de la LMB. En un juego de poder ofensivo, los jaliscienses aprovecharon momentos clave para ponerse en ventaja y asegurar el primer paso rumbo a la Final.

Con esta victoria, los Charros toman la delantera en la serie al mejor de siete, en un enfrentamiento que promete ser de alto voltaje entre dos novenas con grandes aspiraciones al título.

La ventaja se dio por solo un par de carreras | X: @charrosbeisbol

Un duelo de batazos que se definió en los momentos clave

El partido disputado este 31 de agosto de 2025 fue un auténtico festival ofensivo. Sultanes conectó 14 imparables, pero solo pudo convertirlos en nueve carreras, mientras que los Charros hicieron valer su contundencia con 11 carreras en 10 hits. La efectividad en los turnos con corredores en posición de anotar fue la diferencia.

El triunfo quedó en manos de Rafael Córdova, quien contuvo a la ofensiva regia en los innings más apretados. Por su parte, la derrota fue para Gerónimo Franzua, castigado por el poderío de Jalisco. El salvamento lo firmó Trevor Clifton, quien cerró con autoridad para asegurar el 1-0 en la serie.

Pizarra final del encuentro | X: @charrosbeisbol

Lo que viene en la Serie de Campeonato de la Zona Norte

Este lunes 1 de septiembre continuará la batalla con el segundo duelo programado donde Monterrey buscará emparejar la serie y no dejar que Jalisco tome una ventaja peligrosa. Los Charros, motivados tras su explosiva ofensiva, tratarán de mantener el impulso y acercarse al objetivo de la Serie del Rey.

La serie aún tiene mucho camino por recorrer y promete emociones intensas. Con la capacidad de Sultanes para generar ofensiva y la contundencia de los Charros en los momentos justos, todo indica que los próximos juegos serán igual de espectaculares que el primero.

Los Sultanes van a buscar recuperarse este lunes 1 de septiembre | X: @charrosbeisbol

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Diablos Rojos vencen a Piratas y consiguen igualar la serie de campeonato en la Zona Sur