¡Vuelven a la vida! Sultanes ganan el juego tres contra los Charros

Emoción y fuerza, fue lo que se vivió en el estadio MOBIL SUPER, cuando los Sultanes de Monterrey ganaron tres carreras contra una a los Charros de Jalisco, poniéndose a un juego de empatar la Serie de la Zona Norte.

Afición desde el MOBIL SUPER, Monterrey

Stephen Tarpley es el sultán

En un juego tenso desde la primera entrada, los Sultanes llegaban obligados a ganar en casa para pensar en el quinto juego de la Serie, situación que fue llevada de la mejor manera por Stephen Tarpley.

El lanzador zurdo, dominó el diamante desde la primera parte baja del juego, convirtiéndose en el MVP del tercer juego, luego de conectar cinco entradas lanzadas y siendo el pitcher ganador, llevando el marcador desde la Quinta hasta el final del juego.

Cayó el out 27 y estamos vivos en la Serie. ¡VAAAAMOS LOS SULTANES!

Cuarto juego por el empate o nueva ventaja

Tras la victoria de los Sultanes, los Charros se ven obligados a ganar para evitar el empate de la serie y regresar con una ventaja importante a casa, además de que en caso de ganar el cuarto juego el día jueves, podrían llevarse la serie en su Estadio Panamericano, con su gente durante el Quinto juego.

