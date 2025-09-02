Diablos Rojos caen ante los Piratas en el Juego 3 y se alejan de la Serie del Rey

Los Piratas de Campeche aprovecharon su localía y con un dramático cuadrangular de Christian Ibarra en la décima entrada derrotaron 5-2 a los Diablos Rojos del México en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la LMB 2025, disputado en el estadio Nelson Barrera.

Con este triunfo, la novena campechana tomó ventaja 2-1 en la serie y se colocó a solo dos victorias de avanzar a la Serie del Rey, instancia a la que no llegan desde que conquistaron el campeonato en 2004.

Bastaron sólo dos entradas, para que el equipo visitante tomara ventaja en el juego e iluisnara a sus aficionados con tomar ventaja por primera vez en la serie. Julián Ornelas abrió la pizarra con cuadrangular solitario dándole la ventaja a los pingos.

En la quinta, los locales respondieron gracias a un sencillo productor de Christian Ibarra, el eventual héroe del partido. Con este contacto, ayudado por error defensivo de Rio Ruiz, todo se emparejó en el Nelson Barrera. Dos entradas más tarde Campeche tomaría ventaja gracias a un cuadrangular solitario de Francisco Peña.

Desafortunadamente para los Piratas, los Diablos volverían a emparejar todo con, un elevado de sacrificio de Carlos Sepúlveda que remolcó a José Pirela y devolvió el empate 2-2.

El duelo se extendió hasta los extra innings, donde apareció la figura de la noche: Christian Ibarra, quien en la décima entrada disparó cuadrangular con dos hombres en base para sellar el 5-2 definitivo.

Lo que viene en la Serie de Zona

El Juego 4 se disputará este miércoles nuevamente en el estadio Nelson Barrera. Los Diablos Rojos del México buscarán empatar la serie, mientras que Piratas de Campeche intentará colocarse a una sola victoria de su primera Serie del Rey en más de dos décadas.

