Fox se roba importantes derechos de transmisión junto a narrador estrella

FOX continúa consolidando su presencia en México y ahora lo hace con un movimiento de gran impacto: la cadena anunció que ha adquirido los derechos de transmisión de la Major League Baseball (MLB), arrebatándoselos a Fox Sports México.

Con efecto inmediato, FOX confirmó que tendrá en exclusiva el cierre de la temporada regular, la postemporada y la Serie Mundial, lo que representa uno de los golpes mediáticos más importantes en el terreno de los derechos deportivos en el país.

Narrador estrella en FOX

La noticia no llegó sola. FOX también anunció que Alfredo “Lobo” Morales, una de las voces más reconocidas del béisbol en México, será parte de esta nueva etapa como narrador oficial de las Grandes Ligas en la cadena.

“Muy agradecido con la gente de FOX que confía en mi trabajo para ser una de las voces de la MLB en esta nueva etapa”, compartió Morales en sus redes sociales tras confirmarse la noticia.

A pesar de este nuevo desafío en su carrera, Morales aclaró que seguirá siendo parte de Imagen TV, donde se consolidó como narrador y una de las voces más queridas del rey de los deportes en México.