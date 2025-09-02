Charros de Jalisco vence 6-3 a Sultanes y toma ventaja 2-0 en la Serie de Campeonato

El Estadio Panamericano de Zapopan fue testigo de otra noche histórica para los Charros de Jalisco, que vencieron 6-3 a los Sultanes de Monterrey y se pusieron 2-0 en la Serie de Campeonato de la Zona Norte de la LMB. Con una ofensiva oportuna y el respaldo de más de 8 mil aficionados, el conjunto dirigido por Benjamín Gil aprovechó su localía antes de viajar a Monterrey.

Aunque Sultanes comenzó arriba en el marcador con un par de carreras en el primer episodio, la reacción de Charros no se hizo esperar. Con un rally de cuatro anotaciones en la segunda entrada, los de Jalisco dieron la vuelta y ya no soltaron la ventaja, apoyados también en la labor de un bullpen sólido que cerró la noche con autoridad.

Festejo de los Charros en una noche de victoria | X: @charrosbeisbol

El inicio complicado y la reacción de los Charros

El juego comenzó cuesta arriba para Eduardo Vera, abridor de Jalisco, que recibió dos carreras tempraneras tras un doble de Ramiro Peña y un elevado de sacrificio de Víctor Mendoza; sin embargo, el yucateco logró estabilizarse y lanzó cinco entradas en las que permitió solo tres carreras, ponchando a cuatro rivales para apuntarse la victoria.

La ofensiva local respondió con fuerza en el cierre del segundo inning. Un doblete de Josh Stowers, un wild pitch de Manny Bañuelos y un extrabase de Michael Wielansky que empujó dos más encendieron el estadio y le dieron a Charros la ventaja definitiva, con un marcador de 4-2 que encendió a la afición.

Ventaja de par de victorias sobre los Sultanes | X: @charrosbeisbol

El bullpen aseguró la ventaja y la serie se va a Monterrey

Aunque Sultanes logró acercarse 4-3 en la cuarta entrada con un doble de Rainel Tapia que remolcó a Sebastián Elizalde, los brazos de relevo de Charros no permitieron más libertades. McKinley Moore, Miguel Aguilar, Josh Green y Sasagi Sánchez hicieron el trabajo intermedio, mientras que Trevor Clifton consiguió un salvamento de cinco outs, su quinto en la postemporada.

Con este triunfo, Jalisco se marcha a Monterrey con ventaja de 2-0 en la serie, en un escenario inmejorable para buscar la hazaña. La presión ahora recaerá en Sultanes, que deberá aprovechar su localía para intentar revertir el panorama si quiere mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la Serie del Rey.

Charros buscará su tercera victoria consecutiva | X: @charrosbeisbol