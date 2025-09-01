Partidos de hoy 2 de septiembre de 2025

Los Diablos vuelven a la actividad y la W Concacaf Cup regresa con su Jornada 2

Rafael Trujillo Alarcón
1 de Septiembre de 2025
Partidos de hoy 2 de septiembre de 2025
Los diablo juegan hoy | X

Los Diablos Rojos quieren acercarse a la Serie de Rey, además la Concacaf W Champions Cup, regresa con su jornada 2. Todo esto y más en la agenda de este martes 2 de septiembre del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

Es día entre semana y se nota. Este martes habrá poca actividad deportiva, sin embargo, tendremos un partido de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche. Los Pingos quieren tomar ventaja y acercarse al bicampeonato, mientras que los Piratas están esperando hacer valer su localía.

Disputan el Juego 3 | X

Más beisbol

Además del juego de la Liga Mexicana de Beisbol, este martes también habrán diversos juegos en la Major League Baseball. Entre los juegos a destacar, es el duelo entre los Mets de Nueva York y los Tigres de Detroit, dos equipos que están buscando pelear en postemporada. 

Regresa la W Champions Cup

Este martes también tendemos actividad de la Concacaf W Champions Cup. Aunque no habrá juegos con equipos mexicanos, el torneo más importante de la zona empezará con su Jornada 2 en la cual la mexicana Lizbeth Ovalle y Orlando Pride se medirán al Alajuelense de Costa Rica.

Este mismo martes el actual campeón del torneo, Gotham buscará mantener su invicto tras vencer a Rayadas en su primer partido, midiéndose ante Alianza quienes vienen como víctima al partido.

Se juega la Jornada 2 | MEXSPORT

Todos los partidos de este martes

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Charros derrotan a Sultanes y toman ventaja en la Serie de Campeonato de la Zona Norte

TE PUEDE INTERESAR

Diablos Rojos igualan la serie ante los Piratas

Beisbol | 31/08/2025

Diablos Rojos vencen a Piratas y consiguen igualar la serie de campeonato en la Zona Sur
Judge igualó a Yogi Berra con HR en la organización de NY

Beisbol | 31/08/2025

Aaron Judge iguala a Yogi Berra tras conectar su cuadrangular 358 en su carrera
Chapman ha tenido un gran desempeño recientemente

Beisbol | 31/08/2025

Medias Rojas y Aroldis Chapman acuerdan contrato por 13,3 millones para 2026 con opción a 2027
Béisbol
Copa de Campeones de la Concacaf

LO ÚLTIMO

 