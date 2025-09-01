Partidos de hoy 2 de septiembre de 2025

Los Diablos Rojos quieren acercarse a la Serie de Rey, además la Concacaf W Champions Cup, regresa con su jornada 2. Todo esto y más en la agenda de este martes 2 de septiembre del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

Es día entre semana y se nota. Este martes habrá poca actividad deportiva, sin embargo, tendremos un partido de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche. Los Pingos quieren tomar ventaja y acercarse al bicampeonato, mientras que los Piratas están esperando hacer valer su localía.

Disputan el Juego 3 | X

Más beisbol

Además del juego de la Liga Mexicana de Beisbol, este martes también habrán diversos juegos en la Major League Baseball. Entre los juegos a destacar, es el duelo entre los Mets de Nueva York y los Tigres de Detroit, dos equipos que están buscando pelear en postemporada.

Regresa la W Champions Cup

Este martes también tendemos actividad de la Concacaf W Champions Cup. Aunque no habrá juegos con equipos mexicanos, el torneo más importante de la zona empezará con su Jornada 2 en la cual la mexicana Lizbeth Ovalle y Orlando Pride se medirán al Alajuelense de Costa Rica.

Este mismo martes el actual campeón del torneo, Gotham buscará mantener su invicto tras vencer a Rayadas en su primer partido, midiéndose ante Alianza quienes vienen como víctima al partido.

Se juega la Jornada 2 | MEXSPORT

Todos los partidos de este martes

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Charros derrotan a Sultanes y toman ventaja en la Serie de Campeonato de la Zona Norte