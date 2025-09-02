¿Cuándo y dónde ver el Juego 4 de Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche?

Campeche toma ventaja en la Serie de Campeonato

REDACCIÓN RÉCORD
2 de Septiembre de 2025
¿Cuándo y dónde ver el Juego 4 de Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche?
Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche | IMAGO7

La Serie de Campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) ha tomado un giro inesperado. Los Piratas de Campeche hicieron valer su localía en el Estadio Nelson Barrera y se llevaron el Juego 3, con lo que ahora están arriba 2-1 en la serie frente a los Diablos Rojos del México, actuales campeones del circuito.

La novena filibustera ya había dado la sorpresa en el Juego 1 al imponerse 4-2 en el Estadio Alfredo Harp Helú, y aunque los pingos respondieron en el segundo duelo con una victoria 6-4, los campechanos volvieron a golpear en casa para recuperar la ventaja y poner contra las cuerdas a los escarlatas.

El cuarto enfrentamiento de esta Final de la Zona Sur se disputará nuevamente en el Nelson Barrera, este martes 2 de septiembre, con play ball a las 19:30 horas (centro de México). La transmisión correrá a cargo de ESPN 2 y también estará disponible vía streaming en Disney+, ambas opciones con suscripción.

Con la presión encima, los Diablos Rojos están obligados a reaccionar si quieren evitar que Campeche se acerque a un triunfo de eliminarlos y dejar a los vigentes campeones sin posibilidad de revalidar el título.

¿Dónde ver Diablos Rojos vs Piratas de Campeche?

  • Fecha: Miércoles 2 de septiembre
  • Hora: 19:30 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Nelson Barrera
  • Dónde ver: ESPN 2 y Disney+

TE PUEDE INTERESAR

Gurriel Jr. tuvo que abandonar el juego apoyado por el cuerpo médico

Beisbol | 02/09/2025

Lourdes Gurriel Jr. sufre rotura de ligamento cruzado
Sultanes recibirá el tercer partido ante Charros tratando de recuperarse

Beisbol | 02/09/2025

¿Cuándo y dónde ver J3 Charros vs Sultanes en la Serie de Campeonato de la Zona Norte?
Fox se roba importantes derechos de transmisión junto a narrador estrella

Beisbol | 02/09/2025

Fox se roba importantes derechos de transmisión junto a narrador estrella
Te recomendamos
Lourdes Gurriel Jr. sufre rotura de ligamento cruzado
Béisbol
LMB

LO ÚLTIMO

 