¿Cuándo y dónde ver el Juego 4 de Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche?

La Serie de Campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) ha tomado un giro inesperado. Los Piratas de Campeche hicieron valer su localía en el Estadio Nelson Barrera y se llevaron el Juego 3, con lo que ahora están arriba 2-1 en la serie frente a los Diablos Rojos del México, actuales campeones del circuito.

La novena filibustera ya había dado la sorpresa en el Juego 1 al imponerse 4-2 en el Estadio Alfredo Harp Helú, y aunque los pingos respondieron en el segundo duelo con una victoria 6-4, los campechanos volvieron a golpear en casa para recuperar la ventaja y poner contra las cuerdas a los escarlatas.

El cuarto enfrentamiento de esta Final de la Zona Sur se disputará nuevamente en el Nelson Barrera, este martes 2 de septiembre, con play ball a las 19:30 horas (centro de México). La transmisión correrá a cargo de ESPN 2 y también estará disponible vía streaming en Disney+, ambas opciones con suscripción.

Con la presión encima, los Diablos Rojos están obligados a reaccionar si quieren evitar que Campeche se acerque a un triunfo de eliminarlos y dejar a los vigentes campeones sin posibilidad de revalidar el título.

¿Dónde ver Diablos Rojos vs Piratas de Campeche?