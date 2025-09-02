Lourdes Gurriel Jr. sufre rotura de ligamento cruzado

El jardinero izquierdo de los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Los D-backs confirmaron la magnitud de la lesión el martes, un día después de que el cubano se lastimara durante la derrota por 7-5 ante los Rangers de Texas.

Gurriel, de 31 años, se lesionó tras saltar de manera incómoda para evitar a Blaze Alexander, quien hizo una atrapada espectacular lanzándose sobre una línea del mexicoamericano Rowdy Téllez para el tercer out de la sexta entrada. Alexander disputaba su primer partido como jardinero central en Grandes Ligas.

Gurriel tuvo que abandonar el duelo ante Texas | AP

El momento de la lesión y el estado físico de Gurriel

El cubano permaneció en el suelo varios minutos mientras el personal médico lo atendía. Finalmente, logró incorporarse, pero tuvo que salir del campo en carrito, dejando a la afición y al equipo con evidente preocupación por la gravedad de la lesión.

En la temporada, Gurriel bateó para .248 con 19 jonrones y 80 carreras impulsadas en 129 juegos. El diagnóstico del desgarro pone en riesgo no solo el cierre de la campaña 2025, sino también gran parte de la temporada 2026, en la que probablemente tampoco pueda estar disponible.

Su actuación en la temporada se verá pausada | AP

Contrato vigente y movimientos en el roster de Arizona

El All-Star de 2023 atraviesa el segundo año de un contrato de tres temporadas por 42 millones de dólares, que se extiende hasta 2026 e incluye una opción del club para 2027. Su baja representa un golpe importante para los Diamondbacks, que contaban con su producción ofensiva como pieza clave en el lineup.

Tras confirmarse la lesión, el equipo colocó a Gurriel en la lista de lesionados de diez días y realizó ajustes en el roster. Los D-backs enviaron al lanzador derecho dominicano Juan Burgos a Triple-A Reno y llamaron al lanzador derecho Taylor Rashi junto al infielder Connor Kaiser para ocupar su lugar en el equipo grande.

Los D-Backs han cubierto la baja de último minuto | AP