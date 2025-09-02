¿Cuándo y dónde ver J3 Charros vs Sultanes en la Serie de Campeonato de la Zona Norte?

La Serie de Campeonato de la Zona Norte tendrá su tercer partido en el Estadio de Beisbol Monterrey, con los Charros de Jalisco llegando con ventaja de 2-0 tras imponerse en los dos primeros encuentros disputados en Zapopan. Ahora, los Sultanes de Monterrey regresan a casa con la obligación de ganar para mantenerse con vida en una serie que se juega al mejor de siete y que define al representante rumbo a la Serie del Rey de la LMB.

Charros lidera la Serie con un par de victorias | X: @charrosbeisbol

¿Cómo llegan ambos equipos a su tercer enfrentamiento?

Los Charros de Jalisco han sorprendido en esta postemporada con una ofensiva explosiva y oportuna. En el primer juego, aprovecharon cada error de Sultanes para imponerse 11-9 en un festival de batazos; mientras que en el segundo encuentro, supieron reaccionar tras un inicio complicado y sellaron un triunfo de 6-3 con el respaldo de su bullpen. Esa combinación de poder en el bateo y solidez en el relevo los tiene arriba 2-0 en la serie.

El equipo dirigido por Benjamín Gil se ha mostrado con gran confianza y motivación, respaldado por el apoyo de su afición en Zapopan. Ahora, con la ventaja de dos victorias, el reto será mantener el ritmo en el Estadio de Beisbol Monterrey, donde buscarán al menos un triunfo que los acerque a la Serie del Rey. Su capacidad para responder en los momentos clave los convierte en el rival más peligroso de esta fase.

De momento todo marcha a favor de los Charros | X: @charrosbeisbol

En cambio, los Sultanes de Monterrey llegan con la presión de estar abajo en la serie. Si bien han mostrado capacidad ofensiva con hombres como Ramiro Peña y Rainel Tapia, que produjeron carreras en ambos juegos, su pitcheo no ha logrado sostener las ventajas iniciales. Esa fragilidad en los innings intermedios ha sido la clave de por qué se han quedado cortos en dos partidos que comenzaron de buena manera.

El cuadro regio, dirigido por Roberto Kelly, regresa a casa con la obligación de ganar. El apoyo de su afición en el Palacio Sultán será vital para buscar recortar la desventaja y evitar que Jalisco se acerque demasiado a la Serie del Rey. Si los Sultanes logran controlar a la ofensiva de Charros y aprovechar su localía, todavía tienen la posibilidad de darle la vuelta a la historia en esta serie al mejor de siete.

La afición de los Sultanes será de suma importancia | X: @SultanesOficial

¿Dónde ver el tercer juego de la rivalidad del norte?