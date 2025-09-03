Framber Valdez golpea con lanzamiento a su cátcher, el mexicano César Salazar

Los Astros de Houston vivieron un momento inusual y tenso durante su enfrentamiento contra los Yankees de Nueva York, cuando el abridor dominicano Framber Valdez terminó golpeando supuestamente accidentalmente en el pecho a su propio cátcher, el mexicano César Salazar, en pleno partido.

El incidente ocurrió en la quinta entrada del duelo disputado este martes, justo después de que Valdez permitiera un grand slam de Trent Grisham, lo que encaminó a los Yankees a imponerse por 7-1 sobre Houston. En el siguiente lanzamiento, la bola impactó directamente en el receptor azteca, sorprendiendo a jugadores y aficionados.

Golpeó a su pitcher | AP

Valdez ofreció disculpas a César Salazar

Tras el juego, Framber Valdez aseguró que todo se trató de una confusión y negó cualquier intención de haber golpeado a su compañero. Además, aseguró que tras el partido le ofreció una disculpa por el golpe.

“Lo que pasó con nosotros fue que nos confundimos. Yo pedí ese lanzamiento, lo hice y nos confundimos. Bajamos al dugout y me disculpé con él, le dije lo siento y asumo toda la responsabilidad”. Cuando se le preguntó si el pelotazo fue intencional, Valdez fue tajante comentando, “No, no fue intencional”.

Negó lanzamiento intencional | AP

La versión de César Salazar

Por su parte, el cátcher mexicano César Salazar también descartó cualquier malentendido y explicó que el error se debió a un problema de comunicación en medio del ruido del Yankee Stadium. “Había mucho ruido en el estadio. Pensé que presioné el botón, pero presioné el equivocado. Estaba esperando otro lanzamiento, pero no fue ese”, declaró.

Tanto Valdez como Salazar aseguraron que conversaron inmediatamente después del partido para resolver lo ocurrido. “Pudimos hablar al respecto en su casillero y todo está bien entre nosotros. Son cosas que pasan en el beisbol”, concluyó Framber Valdez.

Descartaron problemas | AP