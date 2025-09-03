¡Todo parejo! Diablos Rojos vencieron a los Piratas para igualar la Serie

Los Diablos Rojos del México siguen con vida en la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La novena escarlata se impuso 7-5 a los Piratas de Campeche en el cuarto duelo de la serie, con lo que empataron la eliminatoria a dos triunfos por bando y aseguraron su regreso a la Ciudad de México.

Con todo parejo, cualquiera de los dos deberá ganar dos partidos más para poder acceder a la Serie del Rey, en la que se enfrentarán al ganador del duelo entre Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco. De momento habrá un juego más en Campeche, pero la serie volverá a la capital para juegos el sábado y de ser necesario el domingo.

Traerán la serie de regreso a la CDMX | X @DiablosRojosMX

Así se dio el partido

El conjunto dirigido por Lorenzo Bundy abrió el marcador desde el primer capítulo gracias a un doble productor del dominicano Robinson Canó. Más tarde, en la tercera entrada, José Marmolejos amplió la ventaja con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Carlos Sepúlveda para el 2-0.

Los Piratas respondieron en la cuarta baja con un cuadrangular solitario del cubano Félix Pérez, pero un error defensivo de Campeche en el quinto rollo permitió a los Diablos poner la pizarra 3-1.

Tuvieron la ventaja todo el partido | X @DiablosRojosMX

La reacción local llegó de inmediato con un doble productor de Cal Mitchell para acercar a los filibusteros 3-2. Sin embargo, en la sexta entrada el México armó un rally de cuatro carreras que marcó la diferencia. Aunque Campeche recortó distancias en la parte baja del mismo episodio, los escarlatas mantuvieron la ventaja definitiva de 7-5.

El cerrador japonés Tomohiro Anraku fue determinante para sellar la victoria de los Diablos Rojos, logrando un salvamento de dos entradas perfectas en las que retiró sin permitir corredores en base.

Se jugarán al menos 6 juegos | X @DiablosRojosMX