Robinson Canó habló tras el campeonato de la Zona Sur: "Venir acá fue la mejor decisión"

El pelotero dominicano aseguró que venir a jugar a la Liga Mexicana de Beisbol fue la mejor decisión que tomó

Marcos Olvera García
6 de Septiembre de 2025
Este sábado, en el diamante del Alfredo Harp Helú, los Diablos Rojos de México consiguieron amarrar su pase a la Serie del Rey tras vencer cuatro juegos a dos a los Piratas de Campeche para coronarse en la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol.

Después de la victoria de la novena escarlata, Robinson Canó habló en exclusiva para RÉCORD, asegurando que una de las mejores decisiones que pudo haber tomado fue venir a jugar a la pelota caliente con los Pingos de la Ciudad de México.

"Estoy muy contento, agradecido, creo que tomé la mejor decisión de venir para acá, súper contento, gracias a la gerencia, a la familia Harp y a los fanáticos que están ahí y que se dan cita diario", comentó Canó.

Los Diablos Rojos del México terminaron llevándose la pizarra 12 carreras a seis, suficiente para ganar la serie con cuatro partidos a dos, con lo que se van a enfrentar a los Charros de Jalisco.

La novena capitalina arrancará la Serie del Rey el próximo 10 de septiembre en el Alfredo Harp Helú, los juegos tres, cuatro y cinco se llevarán a cabo en la casa de los Charros de Jalisco.

