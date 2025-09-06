¡Por el bicampeonato! Diablos Rojos del México es campeón de la Zona Sur

Los Diablos Rojos se proclamaron campeones de zona por segundo año consecutivo tras ganar la serie 4-2 ante Piratas de Campeche. Con una pizarra de 12-6 a su favor en el Juego 6, la novena dirigida por Lorenzo Bundy logró clasificarse a la Serie del Rey, en donde se medirá ante Charros de Jalisco en busca de defender su corona en Liga Mexicana de Beisbol.

Duelo de los Diablos vs Pericos I @DiablosRojosMX

Ya en este duelo definitivo, a pesar del resultado abultado, los Escarlatas no la tuvieron fácil de inicio. Apenas en el primer inning, Piratas se puso al frente en el marcador con un sencillo productor de Cal Mitchell y un elevado de sacrificio de Chris Carter. Sin embargo, la novena local descontó en la parte baja con un hit remolcador de Robinson Canó, el cual ponía 2-1 el juego.

En el segundo capítulo, los Filibusteros aumentaron su ventaja y parecía que inclinaban el momento anímico a su favor. Primero, un rodado al cuadro de Connor Holls llevó una rayita al plato y posteriormente, un sencillo de ‘Chuyito’ Fabela entre el infield y los jardines puso la pizarra 4-1 a favor de la visita. Después, los Rojos dejaron corredores en posición de anotar tanto en la baja de la segunda entrada como en el tercer rollo.

Sin embargo, la ofensiva Escarlata se encendió en el cuarto inning y con un poderoso rally logró igualar la pizarra. Primero, José Pirela pegó de hit y remolcó a Julián Ornelas y en cuenta de 1-1, Río Ruiz salió de su ‘slump’ y pegó un cuadrangular de dos carreras, con el cual estalló el Estadio Alfredo Harp Helú, pues el encuentro se había empatado 4-4 con ese batazo hacia el jardín derecho.

Y en la quinta baja, los actuales campeones de LMB daban un paso gigante en busca del bicampeonato. Julián Ornelas, con un doble por todo el jardín derecho, empujó al plato a Carlos Sepúlveda para completar la remontada y después fue José Marmolejos quien con otro extra base produjo dos carreras más y ponía la pizarra 7-4 en favor de Diablos.

Un capítulo más tarde, Piratas daba señales de vida y se acercó peligrosamente en el marcador. Con un doble de Christian Ibarra, Connor Panas y Brett Auerbach llegaron al plato y pusieron el juego 7-6, por lo que con un solo swing el duelo podía cambiar por completo. Sin embargo, nuevamente la ofensiva de los Escarlatas se hizo presente y con un rally de cinco carreras en el sexto capítulo definió el juego y la serie en su favor.

Con las bases llenas, Julián Ornelas consiguió la base por bolas y de ‘caballito’ entró el 8-6. Después, José Marmolejos produjo una carrera más con un sencillo por el jardín central, luego Rio Ruiz remolcó otras dos con un imparable y Carlos Pérez con un rodado al cuadro finalizó el rally de cinco carreras y acercaba a los Diablos a la Serie del Rey.

Estadio Alfredo Harp Helú I @DiablosRojosMX

Y ya con las herméticas actuaciones desde el bullpen de Yacabonis, Jean Mejía y Tomohiro Anraku, la novena Escarlata mantuvo la ventaja, para así llevarse el juego, la serie y el título de Zona Sur por segundo año consecutivo.

Tras esto, los Diablos Rojos del México se medirán ante Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol. El Juego 1 se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú el miércoles 10 de septiembre a las 19:00 horas.

@DiablosRojosMX