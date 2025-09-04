Liga Mexicana de Beisbol: Así se jugará la Serie del Rey 2025

Llegó la hora de conocer al campeón de la Liga Mexicana de Beisbol. Aunque las Series de Campeonato de ambas zonas siguen en pie, ya se acerca la Serie del Rey. Dos equipos, uno del norte y otro más del sur se medirán para conocer al campeón de este 2025.

La Serie del Rey es la serie de campeonato anual de la LMB, que se celebra desde 1970, con este 2025 siendo la edición 54 de esta serie definitoria (2020 no se jugó). Los campeones de las dos divisiones de la liga, las Zonas Norte y Sur, competirán en una serie al mejor de siete, y el ganador se lleva la Copa de Zaachila.

Campeón de la Zona Sur

En la Zona Sura, aun quedan por lo menos dos juegos más para poder definir al Campeón. Los máximos ganadores de la LMB, Diablos Rojos del México están buscando llegar a su segunda Final consecutiva, para ello deberán superar a los Piratas de Campeche, quienes no acceden a la Serie del Rey desde 2004.

Campeón de la Zona Norte

Por su parte, en el norte también se esta buscando el bicampeonato. Los Sultanes de Monterrey quieren regresar a la Serie del Rey por segundo año al hilo, pero para ello deberán remontar ante los Charros de Jalisco, quienes tras tres juegos tienen ventaja.

¿Cuándo se jugará la Serie del Rey?

La Serie del Rey, comenzará la próxima semana, una vez se hayan definidos las Series de Campeonato. El Juego 1 de la Serie Final se celebrará el 9 de septiembre, mientras que el Juego 7 (en caso de necesitarse) se disputaría el 17 de septiembre.