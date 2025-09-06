Concluyeron las Series de Zona y por fin hay dos finalistas para el máximo título de la Liga Mexicana de Beisbol, la Serie del Rey, misma que verá en sus finalistas a los Diablos Rojos de México y a los Charros de Jalisco.

Diablos Rojos como Bicampeónes I @DiablosRojosMX

Norte y Sur por la gloria

‘El México’, llega como Bicampeón de la Zona Sur, tras vencer cuatro juegos a dos a los Piratas de Campeche. Los Diablos remontaron una serie que inició 2-0 a favor de los Piratas, pero al final en el Harp Helú, los locales se llevaron la serie.

Por su parte, los Charros de Jalisco, dieron la campanada en la zona norte, esto tras dejar en el camino al que llegó como favorito, los Sultanes de Monterrey, en una serie que fue para los de Guadarrama desde principio a fin.

Charros de Jalisco campeones I @charrosbeisbol

¿Cuándo inicia la Serie del Rey 2025?

Diablos y Charros, se verán las caras el próximo miércoles 10 de septiembre, en el Juego 1 de la Serie del Rey 2025, mismo que se disputará en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, dando inicio a las 19:00 y que comenzará el camino para conocer al mejor equipo del diamante en México.

Calendario completo de la Serie del Rey 2025

Juego 1 miércoles 10 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 2 jueves 11 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3 sábado 13 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4 domingo 14 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

Juego 5* lunes 15 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

Juego 6* miércoles 17 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 7* jueves 18 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*En caso de ser necesario

@LigaMexBeis