Macedonia del Norte goleó a Liechtenstein y son líderes de su grupo en UEFA

Aún y cuando le falta un partido por jugar a Bélgica, Macedonia es líder de su grupo y busca pasar al Mundial

Marcos Olvera García
7 de Septiembre de 2025
Macedonia goleó a Liechtenstein en las eliminatorias de la UEFA
Macedonia goleó a Liechtenstein en las eliminatorias de la UEFA | @FrMacedonien

Las eliminatorias de UEFA continúan y, este domingo, la selección de Macedonia del Norte sigue sorprendiendo, ahora, tras golear a Liechtenstein para mantenerse como líder de su grupo de cara al Mundial 2026.

El autogol de Benjamin Büchel, a los 15 minutos del primer tiempo, desmotivó a la selección visitante, que solo recibió ese gol en la primera mitad del encuentro.

Cuando comenzó el segundo tiempo, los macedonios 'se soltaron el pelo' y comenzó la goleada en el Todor Proeski National Arena, primero Enis Bardhi (52) abrió el camino para lo que se venía.

Darko Curlinov solo necesito cuatro minutos para marcar el tercero, y muy a pesar de la mejora defensiva de Liechteinstein, Lirim Qamili anotó el cuarto tanto.

Ya al final del encuentro, Luka Stankovski marcó el quinto y definitivo gol del juego, con ese marcador, Macedonia es líder del sector J, a un punto de diferencia sobre Bélgica.

 

