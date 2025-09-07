Chicago Stars arruinan el debut de Lizbeth Ovalle en la NWSL

Triste debut para la Maga. Este domingo la futbolista mexicana Lizbeth Ovalle vio sus primeros minutos como futbolista del Orlando Pride, equipo de la National Women's Soccer League de Estados Unidos. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar la goleada en contra de su equipo.

La exfutbolista de las Amazonas de Tigres fue presentada oficialmente como futbolista de Orlando el pasado 21 de agosto, sin embargo, no pudo jugar ni ante Gotham FC, ni ante Alajuelense en la Copa W de Campeones de Concacaf debido a problemas con su visa de trabajo.

Logró debutar | x

El debut esperado

Finalmente esta semana, la mexicana recibió su visa con lo que su debut con el conjunto estadounidense estaba más que seguro. Ante esto, buscaría ayudar a su equipo a sumar un nuevo triunfo que las acercara a los primeros puestos de la clasificatoria.

Previo al partido, el equipo de Florida compartió varias imágenes de la mexicana y de su jersey avisando a la fanaticada que, la Maga finalmente vería sus primeros minutos con el equipo.

Vio sus primeros minutos | X

Amargaron sus primeros minutos

Desafortunadamente para Ovalle, el partido y el resultado no fue el esperado para su debut. La mexicana entró al terreno de juego empezando el segundo tiempo con el marcador igualado a ceros. Sin embargo, cinco minutos más tarde, Chicago comenzó con la goleada.

Con goles al 50, 54, 65 y 69, Chicago amarró la goleada en menos de 25 minutos. Al 89 anotarían uno más para conseguir la 'manita'. Orlando por su parte, marcó al 53 igualando momentáneamente el partido y posteriormente al 72 para acercarse 4-2, sin embargo, no fue suficiente.

No influyó en el partido | X

Ahora el Pride volverá a Orlando con miras a volver a la senda de la victoria. Ovalle por su parte, se alista para su primer partido de local y trabajará para ver su primera titularidad. Si siguiente juego será el sábado 13 ante Bay FC.