¡Ridículo en el Nido! América Femenil deja escapar triunfo ante Atlético San Luis por falla terrible

En un duelo lleno de emociones, América Femenil dejó escapar la victoria en Ciudad de los Deportes, firmando un empate 2‑2 debido a un error en la zona defensiva que culminó en un autogol de Jana Gutiérrez.

Las Águilas dominaron gran parte del juego; sin embargo, fueron neutralizadas por la determinación de las potosinas que terminó cosechando un empate para aferrarse entre las primeras ocho de la clasificación.

América Femenil l MexSport

Las locales abrirían el marcador apenas a los 19 minutos de juego por conducto de Montserrat Saldívar tras una escapada por la banda. Tan solo minutos después Bruna Vilamala ampliaría la ventaja y todo parecía encaminado a otra goleada.

Reacción de Atlético San Luis

Sin embargo, rápidamente la visita respondería y se haría presente en el marcador obra de María Sánchez quien aprovecharía un descuido en el área chica para meter un remate certero sobre la cabaña de Sandra Paños.

Finalmente, llegaría el empate de Atlético San Luis, y otra vez un descuido, el segundo de la visita se haría realidad gracias al error en la zona defensiva azulcrema que culminaría en un autogol de Jana Gutiérrez.

América empata l MexSport

América es acechada

América no pudo sacar el triunfo; sin embargo, el empate fue suficiente, hasta el momento, para continuar en la cima de la tabla de clasificación con 25 unidades, pero muy de cerca aparece Pachuca y Toluca 23 puntos.



Empate en el Azulcrema l MexSport