Para Jana Gutiérrez, en Liga MX Femenil el Clásico de América es ante Tigres

A pesar de que genera cierta emoción por lo que significa en la rama varonil, el Clásico de Chivas y América no tiene tanta emoción en la Liga MX Femenil. Así lo consideró Jana Gutiérrez en entrevista con RÉCORD+, en la cual opinó que el partido verdaderamente relevante es el de las Águilas ante Tigres.

"Yo creo que Chivas se siente por el varonil, pero como Chivas no está invirtiendo ahorita, no están tan buenos los Clásicos" y enfatizó que también en las Amazonas viven con intensidad los juegos ante el equipo de Coapa.

"Y yo que estuve en Tigres también se siente América. El otro (Clásico Regio), que se vive muy intenso, pero es muy local", añadió la defensa, que regresó a América en el Apertura 2024.

Jana Gutiérrez defendió a Ángel Villacampa pese a eliminatoria

Por otra parte, la zaguera compartió que el estratega español es el mejor con el que ha coincidido, a pesar de que desafortunadamente solo se le ha dado un título de Liga MX Femenil. "El entrenador no tiene la culpa de nada, es el mejor que me ha tocado".

"Es increíble, no saben el conocimiento que tiene dentro de la cancha, nos da todas las herramientas", declaró Gutiérrez Campos, quien lamentó que quedaron eliminadas ante Semifinales frente a Tigres otra vez.

"No tiene la culpa él; siento que nosotras no sé qué nos ha pasado, pero Villacampa a mí se me hace increíble y creo que, todas las jugadoras, se merece él el campeonato", finalizó.

