¡Final regia! Rayadas elimina a Pachuca y se enfrentará a Tigres por el título

¡Final Regia! Sin complicaciones y con el apoyo de más de 12 mil aficionados en el Gigante de Acero, las Rayadas de Monterrey vencieron con un global de 7-1 al Pachuca, instalándose en la Final del Apertura 2024, donde enfrentarán a Tigres por sexta ocasión en esta instancia.

En el arranque del partido, las dirigidas por Óscar Torres se fueren al ataque, sin otra alternativa pues buscaban remontar el 3-0 de la ida, sin embargo, la presión alta del Monterrey surtió efecto, cuando Myra Delgadillo robó la pelota cerca del arco de las visitantes, sirviéndole a Christina Burkenroad quien con una definición certera abrió el marcador.

A la media hora del compromiso, la capitana de las Tuzas, Mónica Ocampo, tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una aparente lesión muscular. Su lugar en la cancha lo tomó Ella Sánchez. Justo antes de llegar al descanso, la visita descontó en el marcador, gracias a su goleadora, Charlyn Corral.

Ya en el segundo tiempo, con una hora cumplida de juego, la recién ingresada al campo Lucía García, demostró su calidad y su capacidad goleadora, mandando el balón a guardar apenas en su primera intervención, amagando a toda la defensa y rematando de pierna derecha. Un par de jugadas después, Jermaine Seoposenwe se unió en la lista de anotadoras.

Luego de la anotación, el cuadro del Pachuca se encontraba perdido en el campo, mientras que las Rayadas no dejaban de insistir. Cerca del 70’, el árbitro central sancionó la pena máxima a favor de las locales, expulsando además a Yirleidis Quejada. Rebeca Bernal asumió la responsabilidad, sin embargo, su remate se estrelló en el travesaño.

Ya con el tiempo regular cumplido, la ex de Rayadas, Chinwendu Ihezuo cometió una falta en su propia área, acción por la que también vio la tarjeta roja. En esta ocasión la capitana Bernal no falló desde el manchón, poniendo el definitivo 4-1. Con este resultado, las dirigidas por Amelia Valverde se instalan en la Gran Final donde buscarán el Bicampeonato

Todas las Finales Regias

La rivalidad no solo se basa en el dominio de la ciudad, sino también en la pasión y el alto nivel de ambas escuadras, que han protagonizado enfrentamientos inolvidables en el pasado. La primera Final Regia se dio en el Clausura 2018, donde Tigres se impuso en penales tras un dramático empate global de 4-4. Un año después, en el Clausura 2019, las felinas nuevamente alzaron el título al superar 3-2 en el marcador global a Rayadas.

Luego de dos tristes derrotas ante el acérrimo rival, en el Apertura 2019, el Monterrey logró vengarse y, por primera vez, levantó el trofeo ante las Amazonas, tras un global de 2-1. Fue un momento histórico que marcó la consolidación de Rayadas en la élite del futbol femenil.

La rivalidad continuó en el Guardianes 2020, con otro duelo cerrado que terminó 1-1 en el global. Tigres, sin embargo, mantuvo la hegemonía al ganar en penales 3-2. En el Grita México A21, Rayadas se reencontró con el éxito tras igualar 2-2 y derrotar a Tigres desde los once pasos con un contundente 3-1, cerrando así una serie memorable. Con este nuevo enfrentamiento, Tigres buscará mantener su dominio histórico en finales, mientras que Rayadas intentará sumar una victoria más para nivelar el marcador en la rivalidad.

