Ángel Villacampa arremete contra Tigres tras eliminación: “Mi equipo no golpea por detrás”

América Femenil se quedó muy cerca de avanzar a la Final, luego de un 1-1 en el juego de Ida de las Semifinales de la Liga MX Femenil y un 2-2 en la Vuelta ante Tigres sentenció su eliminación por posición de la tabla.

Ángel Villacampa salió inconforme tras ser eliminados en Nuevo León; sin embargo, también fue autocrítico y reconoció que dejaron de hacer muchas cosas.

Y es que, el estratega dejó un mensaje a las Amazonas tras el partido en ‘El Volcán’: “Me puede gustar como juega mi equipo, que van de frente, que no golpean por detrás, no pierden tiempo, exponente todo lo que a mí me hace sentir identificado con ellas”.

“Estoy orgulloso de ellas, no conseguimos el resultado que queríamos, los errores en Liguilla cuestan caros, hay que minimizarlos. Siempre fuimos al frente, hay que aprender de estas situaciones. La base del equipo es sólida es firme e invita al optimismo”, resaltó Villacampa.

El técnico de las Águilas ya se enfoca en la Concacaf y puntualizó en los próximos refuerzos para el conjunto de Coapa.

“Las hemos visto ya de todos los colores. Me sabe peor por ellas, porque realmente exponen números y más en todo, pero el resultado es el que marca. Hay que mejorar situaciones, pensar en la clasificación en la Concacaf. Lo mejor de todo, es la apuesta firme, las jugadoras que quieren estar acá, las que van a venir a reforzarnos”, sentenció.

